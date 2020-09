Wojna Jokera trwa. Batwing, Poison Ivy i Spoiler idą Batmanowi na odsiecz

DC

W komiksach DC trwa obecnie wydarzenie Wojna Jokera - to właśnie w nim Książę Zbrodni odebrał Batmanowi wszystkie dobra materialne, by później wejść w posiadanie całego arsenału jego broni. Teraz wydawnictwo zaprezentowało w sieci zapowiedź komiksowego tie-inu, serii Batman: The Joker War Zone, który ma poszerzyć wiedzę czytelników o całym evencie. Wiemy już, że do batalii z Jokerem staną również Poison Ivy, Luke Fox aka Batwing i Stephanie Brown aka Spoiler. W opisie fabuły pierwszego zeszytu czytamy:

Gotham City stało się miejscem bitwy po tym, jak Joker przejął fortunę Wayne'ów i wypowiedział uliczną wojnę Batmanowi i jego sojusznikom. W tej "strefie wojny" zapoznacie się z krótkimi historiami, w których pojawią się takie postacie jak Cassandra Cain, Stephanie Brown czy Luke Fox - zobaczycie, jak przypuszczają oni kontratak w oblężonym mieście. Możecie też liczyć na pełny debiut nowego antybohatera znanego jako Clownhunter!

Zobaczcie materiały promocyjne:

The Joker War Zone #1 - plansze

Pierwszy zeszyt serii trafi do sprzedaży w USA 29 września.