Wojna światów: nadchodzi komiksowe wydarzenie w świecie Marvela

Egmont

Wojna światów to kluczowe wydarzenie Marvela w tegorocznych komiksach wydawanych w Polsce. Najważniejszą częścią opowieści jest album pod takim właśnie tytułem – Wojna światów (org. War of the Realms), którego premierę wydawnictwo Egmont zaplanowało na 1 czerwca br. Jednak by w pełni docenić całość Wojny światów, warto przeczytać również komiksy, które prowadzą do tego wydarzenia, oraz te, które się do niego odwołują.

Wojna światów to w dużej mierze dzieło jednego, bardzo pracowitego i popularnego komiksowego scenarzysty – Jasona Aarona. W 2013 r. przejął pisanie przygód komiksowego nordyckiego boga i przez lata prowadził konsekwentnie tą postać, przygotowując ją i wiele innych wątków do tej wielkiej kulminacji. Aby w pełni docenić rozmach i wszystkie detale tej opowieści, warto przeczytać całą sagę o Thorze autorstwa Aarona.

Sama Wojna światów opowiada o ataku sił Malekitha na Midgard, czyli Ziemię, której bronią zarówno nasi superherosi, jak i pozostali przy życiu pozytywni bohaterowie z innych światów. Obok serii Thor wojenne starcia i bitwy można śledzić po polsku również na łamach serii Avengers, Uncanny X-Men, Deadpool czy komiksu Tony Stark: Iron Man.

Wydawnictwo Egmont udostępniło schemat pokazujący komiksy i serie, które budują tło dla Wojny światów i tytuły wchodzące w skład samego eventu.

Źródło: Egmont

Wojna światów - okładka, plansze, opis komiksu

Tylko jeden spośród Dziesięciu Światów oparł się czarnoksiężnikowi Malekithowi Przeklętemu – Midgard, królestwo superbohaterów i ludzi. Jego obrońcy zostali jednak zepchnięci do defensywy, a Thor, który jako jedyny mógłby je ocalić, utknął w krainie lodowych olbrzymów. W obliczu zagłady do walki włączają się Spider-Man, Daredevil, Punisher, Ghost Rider, Blade, Czarna Pantera, Wolverine i wielu innych obrońców Ziemi. Czy zdołają powstrzymać inwazję mrocznych elfów i położyć kres okrucieństwom szalonego maga?