Wojownicze Żółwie Ninja - powstanie nowy aktorski serial o bohaterach

Jak dowiedział się portal The Cinema Spot CBS All Access przygotowuje kolejny, aktorski serial o kultowych Wojowniczych Żółwiach Ninja. Produkcja ma być wynikiem masowej współpracy między CBS, Paramount, Nickelodeon i innymi firmami należącymi do ViacomCBS. Projekt ma być oparty na The Last Ronin, pięcioczęściowej serii komiksowej wydawnictwa IDW, która zostanie wydana pod koniec 2020 roku. W niej w Nowym Jorku przyszłości samotnie żyjący żółw podejmuje pozornie beznadziejną misję, by uzyskać sprawiedliwość dla swojej poległej rodziny i przyjaciół.

Dla przypomnienia Wojownicze Żółwie Ninja to bohaterowie wielu produkcji filmowych, serialowych oraz komiksów. To poddane mutacji żółwie, które pod swoją opiekę wziął mistrz Splinter, szczur, który nauczył naszych bohaterów sztuki ninjutsu. Od tej pory bohaterowie chronią Nowy Jork przed różnej maści złoczyńcami.