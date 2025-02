Wielkie problemy Wonder Woman. Produkcja gry pochłonęła 100 milionów dolarów, a prace nad nią... rozpoczęto od nowa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W grudniu 2021 roku opublikowano pierwszy teaser produkcji z Wonder Woman w roli głównej. Zdradzono, że za projekt odpowiada zespół Monolith Productions, a więc autorzy ciepło przyjętych gier Śródziemie: Cień Mordoru oraz Śródziemie: Cień Wojny i że pojawi się w nim system Nemesis. Sięgnięcie po znaną bohaterkę i powierzenie prac zaufanej ekipie brzmiało jak przepis na sukces, ale sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać.

Choć już sam fakt, że od ponad 3 lat nie dostaliśmy w zasadzie żadnych nowych informacji, nie nastrajał zbyt pozytywnie, to teraz dostaliśmy nieco więcej szczegółów na temat problemów wokół tej gry. Na łamach serwisu Bloomberg ujawniono, że na realizację tego projektu przeznaczono już ponad 100 milionów dolarów, ale najwyraźniej nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Zamiast tego na początku 2024 roku, po zmianie na stanowisku reżysera, miała zapaść decyzja o zrestartowaniu produkcji i rozpoczęciu jej od nowa. Sytuacja ma być na tyle skomplikowana, że niektórzy z pracowników Monolith Productions mają mieć wątpliwości, czy Wonder Woman kiedykolwiek trafi na sklepowe półki.

Do decyzji o zresetowaniu produkcji Wonder Woman mogły przyczynić się ostatnie porażki Warner Bros. na polu gier wideo. Zarówno Suicide Squad: Kill the Justice League, MultiVersus, jak i Harry Potter: Quidditch Champions nie osiągnęły oczekiwanych rezultatów, a nieoficjalne informacje wskazują na powrót do korzeni - studio Rocksteady podobno ma pracować nad kolejną grą single-player z Batmanem w roli głównej.