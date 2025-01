Czy Agenci T. A. R. C. Z. Y. i Agentka Carter to kanon MCU? Szef Marvel Studios odpowiada!

materiały prasowe

Po tym, jak Filmowe Uniwersum Marvela zaczęło uznawać za kanon niektóre seriale spoza MCU, kolejne produkcje otrzymują oficjalny status względem niego od samego Marvel Studios.

W wywiadzie dla ScreenRant ostatnio wypowiedział się szef telewizji, streamingu i animacji, Brad Winderbaum. Przy okazji wywiadu dotyczącego 3 sezonu serialu A gdyby, wspomniał o tym, jak w MCU są postrzegane takie seriale, jak Agenci T.A.R.C.Z.Y. czy Agentka Carter. Wygląda na to, że istnieje szansa, by seriale ABC wreszcie zostały przyłączone do uniwersum!

MCU a seriale ABC – wypowiedź Brada Winderbauma

Dobra, powiem ci to i przedstawię to w taki sposób. To dla mnie ekscytujące, myślenie o tym, jak pogodzić seriale ABC z kanonem. To dla mnie, jeśli znasz mnie i sposób, w jaki działa mój mózg, dość zabawne terytorium do wyobrażenia.

W odpowiedzi dziennikarz zaproponował pokazanie listy odcinków, które pasowałyby do kanonu MCU. Winderbaum skwitował to odpowiedzią, że "potrzebuje jej".

Wynika z tego, że Marvel Studios może próbować ustalić potencjalne powiązania wskazanych seriali z MCU. Przed erą streamingowych seriali Marvela produkowanych dla Disney+, istniał oddzielny dział Marvel TV zajmujący się serialami telewizyjnymi. Agentka Carter byłaby prawdopodobnie łatwiejsza do osadzenia w osi czasu MCU, gdyż jego akcja rozgrywa się od razu po filmie Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie. Agenci T.A.R.C.Z.Y. są w tym przypadku większym wyzwaniem, bowiem w serialu miały miejsce podróże w czasie. Szczególnie komplikuje się to w fazie 3, kiedy serial miał mniej powiązań z filmowym uniwersum.

Oba seriale są dostępne do obejrzenia na platformie Disney+.