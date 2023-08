Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos - brutalna scena walki zainspirowała reżysera filmu. Co w niej było?

fot. materiały prasowe

Okazuje się, że Jeff Rowe podczas tworzenia filmu Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos inspirował się brutalnymi filmami dla dorosłych. Pewna sekwencja zainspirowała go do stworzenia sceny walki żółwi z kryminalistami.

Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany Chaos - Jeff Rowe o inspiracji do filmu

W najnowszych Wojowniczych Żółwiach Ninja, próbują dowiedzieć się więcej o tym, kim jest Superfly i jakie ma zamiary. Prowadzi to do sceny walki, gdzie Żółwie walczą z grupą przestępczą o informacje. Na Twitterze (X) Jeff Rowe zdradził, że ta scena była inspirowana koreańskim thrillerem z 2003 roku Oldboy. Reżyser odpowiedział użytkownikowi @ana_sofia53, że jego spostrzeżenia są prawidłowe.

- To było stuprocentowo moją inspiracją i starałem się przełożyć walkę z Old Boya we wszystkim, co robię od nakręcenia Wodogrzmotów Małych. Cieszę się, że w końcu miałem okazję to uczynić!

Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany Chaos - fabuła

Po latach bycia chronionym przed ludzkim światem, bracia wyruszają, aby zdobyć serca nowojorczyków i zostać zaakceptowanym jako normalni nastolatkowie poprzez bohaterskie czyny. Ich nowa przyjaciółka April O'Neil pomaga im w walce z tajemniczym syndykatem.

Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany Chaos - film już dostępny w kinach.