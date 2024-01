Wolfs będzie niczym Ocean’s Eleven z kategorią R. George Clooney znowu razem na ekranie z Bradem Pittem

Fot. Materiały prasowe

Już wkrótce na ekranach kin ponownie będziemy mogli zobaczyć ikoniczny duet złożony z Geroge’a Clooneya i Brada Pitta. Ostatni raz aktorów razem widzieliśmy w filmie Tajne przez poufne z 2008 roku. W tym roku swoją premierę ma mieć Wolfs, czyli najnowsza produkcja Jona Wattsa, który znany jest z trylogii Spider-Mana z MCU. Clooney zdaje sobie sprawę, że fani wciąż czekają na kolejną część serii zapoczątkowanej przez Ocean’s Eleven, a z jego słów wynika, że Wolfs będzie duchowym spadkobiercą tej produkcji.

Wolfs - George Clooney wspomina o Ocean’s Eleven dla dorosłych

W najnowszym wywiadzie dla Total Film aktor przyznał, że produkcja Jona Wattsa będzie niczym Ocean’s Eleven dla dorosłych widzów:

To naprawdę dobry film. Kocham tego gościa, Jona Wattsa. Co za reżyser. Niedawno zrobiliśmy pokaz testowy i widownia trochę oszalała na punkcie filmu. Jesteśmy więc podekscytowani Uważamy, że to naprawdę zabawny, mroczny – bardzo mroczny – szalony film… Wygląda jak Ocean’s z oceną R.

Clooney zażartował również z roli Pitta, który wciela się w starszego, pechowego mężczyznę:

To bardzo smutny facet. Jest zły. Starzeje się. Za kilka tygodni skończy 60 lat. Później wszystko się dla niego pogorszy.

Historia opowiada o dwóch profesjonalistach, którzy zostają zatrudnieni do tej samej pracy.

Oprócz Clooneya i Pitta w filmie zagrali Amy Ryan, Austin Abrams i Poorna Jagannathan.

Wolfs – premiera została wyznaczona na 20 września 2024 roku.