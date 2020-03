Wonder Woman 1984 nie trafi do kin? Warner Bros. rozważa opcje [ZDJĘCIA]

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Kina w USA i wielu krajach świata są zamknięte i nie wiadomo, kiedy zostaną otwarte. Wiele wskazuje na to, że czerwcowe premiery są następne w kolejności do odwoływania lub przesuwania, ale wszystko będzie zależne od tego, jak będzie postępować kontrola i eliminowanie pandemii koronawirusa. Eksperci twierdzą, że w czerwcu 2020 roku kina w USA raczej nie zostaną otwarte. Dla przykładu w Chinach kina są zamknięte od 23 stycznia 2020 roku i jeszcze nie zostały otwarte.

Jak donosi The Wrap, z tego też powodu studio Warner Bros. rozważa swoje opcje z Wonder Woman 1984. Pierwszą jest oczywiście opóźnienie premiery o kilka miesięcy. Według dostępnych informacji Charles Roven (producent) i Patty Jenkins (reżyserka) chcieliby sierpień 2020 roku. Jednak w dobie pandemii i ludzkiego strachu sytuacja jest totalnie nieprzewidywalna, więc jest to ryzyko.

Drugą opcją jest wprowadzenie filmu od razu do platform streamingowych, a ściślej HBO Max. Byłaby to znacząca sytuacja bez precedensu, gdy wielki hollywoodzki blockbuster miałby mieć swoją premierę na VOD, zamiast w kinach. Jednak sytuacja jest wyjątkowa i Warner Bros. poważnie bierze taką ewentualność pod uwagę. Dziennikarze, powołując się na swoje źródła, podkreślają, że są to bardzo wstępne rozmowy i nie podjęto żadnych określonych decyzji. Za nią ostatecznie odpowiadać będzie Toby Emmerich, szef Warner Bros. Pictures Group, który debatuje nad tym z gronem doradców.

Problemem opcji premiery VOD są koszty, ponieważ według danych Wonder Woman 1984 ma budżet w wysokości 200 mln dolarów, więc aby osiągnąć zyski na poziomie pierwszej części, film musiałby zostać ściągnięty legalnie 16-21 mln razy w cenie 30-40 dolarów za wypożyczenie na 48 godzin.

Informację The Wrap wydaje się dementować Jeff Goldstein, prezes dystrybucji w USA studia Warner Bros, który powiedział, że chcą film dać do kin i tego planu się trzymają. Natomiast Charles Roven, producent filmu, dodał, że może przyjść czas, gdy będą musieli podjąć taką decyzję o streamingu. Są to raczej komentarze typowe, ponieważ na tym etapie jest zbyt wcześniej by cokolwiek mówić i niekoniecznie mogą one oznaczać, że rozmowy na temat różnych scenariuszy się nie odbywają.

Do czerwca pozostały jeszcze niespełna trzy miesiące, więc z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację z koronawirusem wszystko może się zdarzyć. Trudno powiedzieć, kiedy jakieś decyzje mogą zostać podjęte. Najpewniej Warner Bros. będą czekać tak długo jak tylko się da.

