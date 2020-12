Wonder Woman 1984 - nowy plakat. Gal Gadot i Patty Jenkins nie wyszły najgorzej na decyzji Warnera

Warner Bros.

Jeszcze zanim WarnerMedia ogłosiło, że ich filmy w 2021 roku będą dystrybuowane hybrydowo (zarówno w kinach, jak i na platformie streamingowej HBO Max), otrzymaliśmy informację dotyczącą wyłącznie filmu Wonder Woman 1984 - produkcja w Boże Narodzenie ma trafić jednocześnie do wszystkich otwartych kin w USA i na HBO Max. Przed podjęciem tej decyzji w związku z filmem DC, studio zwróciło się najpierw do Gal Gadot i Patty Jenkins, by poznać ich zdanie na ten temat i negocjować - ostatecznie stanęło na 10 milionach dolarów rekompensaty, zapłaconych kilku osobom po to, by móc wrzucić obraz na platformę. Podobno głównym powodem jest to, że WB wiąże duże nadzieje z trzecią odsłoną - studiu bardzo zależy na bezproblemowym rozpoczęciu prac nad kontynuacją serii.

Tymczasem w sieci pojawił się kolejny plakat promujący widowisko. Zobaczcie: