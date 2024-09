Kim jest Nieznajomy z Pierścieni Władzy? Niektórzy wierzą, że te słowa dały nową wskazówkę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Amazon Prime Video

Reklama

Nieznajomy z Pierścieni Władzy to Gandalf - przynajmniej z takiego założenia wychodzi część internautów, którzy mieli już okazję obejrzeć czwarty odcinek 2. sezonu. Przypomnijmy, że jak do tej pory największą wskazówką w materii prawdziwej tożsamości tej postaci były wypowiedziane w finale poprzedniej odsłony serii słowa o podążaniu za swoim nosem, po których wielu widzów uwierzyło, że na ekranie faktycznie obserwujemy Mithrandira. Teraz pojawił się kolejny trop.

W ostatnim odcinku Pierścieni Władzy widzimy sekwencję, w której Nori i Poppy po rozdzieleniu z Nieznajomym przybywają do wioski Stoorów (przyjmuje się, że to z tej grupy niziołków wywodził się Smeagol/Gollum). Dziewczynki próbują wytłumaczyć stojącej na czele społeczności Gundabel, kim jest ich tajemniczy przyjaciel, opisując go jako "olbrzyma" i "większego od elfa". Gundabel odpowiada sarkastycznie: "Och, czyli jest on wielkim, wielkim elfem?", mówiąc w oryginale: "Oh, so he's a great big grand-elf?".

Tak, "grand-elf", w języku angielskim brzmiące niemal identycznie jak słowo Gandalf. Spójrzcie sami:

ROZWIŃ ▼

Warto zauważyć, że w jednym z wcześniejszych odcinków Nori uspokajała Nieznajomego, mówiąc mu, że niedługo pozna on swoją prawdziwą tożsamość.

Władca Pierścieni - ranking najlepszych postaci z filmowej serii. Sauron i Gollum nisko