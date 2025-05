Po premierze Thunderbolts* Marvel zmienia tytuł filmu. O co chodzi?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

5 maja, czyli w poniedziałek po weekendzie otwarcia, Marvel rozpoczął kolejny etap promocji Thunderbolts* – na plakatach i materiałach promocyjnych pojawił się nowy tytuł filmu: New Avengers. Plakaty z tym napisem zauważono już w amerykańskich miastach. Zmiana zdradza twist z końcówki fabuły, co dla wielu widzów stanowi spoiler. Jednocześnie to jedna z najgorzej strzeżonych tajemnic – informacje o New Avengers krążyły w sieci od miesięcy. Mimo to wielu fanów ma pretensje do Marvela, że tak szybko ujawnia kluczowy zwrot fabularny.

Thunderbolts* to New Avengers – dlaczego zmiana tytułu?

To nie był nagły ruch Marvela po premierze, lecz element szerszej strategii przygotowanej na długo przed debiutem filmu. Reżyser Jake Schreier w rozmowie z New York Times potwierdził, że taki był plan od początku – już wtedy, gdy dodano gwiazdkę do tytułu.

– Jeśli Val mogła przeprowadzić całą zmianę i sprzedać New Avengers światu, my też mogliśmy to zrobić. Zwłaszcza że gwiazdka w tytule była obecna od ponad roku – taki był plan i tego się trzymamy. Fajnie, że Marvel był na to otwarty. To bardzo interesujące w kontekście tego świata. Nawet Kevin Feige opowiadał czasem, że chcieli, by coś wyciekło, a jednak pozostało tajemnicą. Założyliśmy, że ta kwestia stanie się ważnym tematem dyskusji, więc teraz ciekawie będzie zobaczyć reakcje ludzi.

Nawet na oficjalnej stronie Marvela tytuł został zmieniony z Thunderbolts* na New Avengers. To wyjaśnia znaczenie dodanej wcześniej gwiazdki. W repertuarach kin tytuł filmu pozostaje jednak bez zmian – nowy tytuł obowiązuje wyłącznie w kampanii promocyjnej i nie jest oficjalną zmianą tytułu.

New Avengers – wideo i plakaty

W ramach promocji Sebastian Stan pojawił się na mieście, rozwieszając nowe plakaty z napisem New Avengers i wizerunkiem Bucky’ego. Opublikowano także nowy zwiastun, który podkreśla zachwyt widzów oraz zestaw oficjalnych plakatów.

Zwiastun Thunderbolts*/New Avengers

Scenarzysta Eric Pearson zdradził, że pomysł na nazwę grupy pochodzi bezpośrednio od Kevina Feige, szefa Marvel Studios. Według The Hollywood Reporter dział marketingu Disneya przez miesiące opracowywał strategię, by jak najszybciej po premierze przeprowadzić zmianę tytułu w materiałach promocyjnych. W niektórych krajach zmiany będą wprowadzane stopniowo w ciągu tego tygodnia.

Film Thunderbolts* wciąż jest grany w kinach. Bohaterowie pojawią się w 2026 roku w Avengers: Doomsday.