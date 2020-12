Marvel - tak wygląda Ziemia po inwazji Knulla. Avengers czegoś takiego jeszcze nie widzieli

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel zaprezentował już pierwszy zeszyt serii King in Black, w ramach którego Avengers i inne postacie mierzą się z wszechpotężnym władcą symbiontów, Knullem. Nie ulega wątpliwości, że to jedno z największych wydarzeń w uniwersum Domu Pomysłów na przestrzeni ostatnich lat; dość powiedzieć, że w premierowej odsłonie opowieści złoczyńca rozerwał na pół dysponującego mocą "miliona eksplodujących Słońc" Sentry'ego. Na tym jednak nie koniec. Inwazja Knulla sprawiła bowiem, że Ziemia zaczęła wyglądać zupełnie inaczej.

Informowaliśmy Was wcześniej, że plan obrony naszej planety nie powiódł się: choć Iron Man i pozostali Mściciele dążyli do zatrzymania armii antagonisty w powietrzu, walka z czasem przeniosła się na ulice Nowego Jorku. Przemienione w symbionty smoki i Celestianie porywały kolejnych herosów, wśród nich Kapitana Amerykę, Wolverine'a, Luke'a Cage'a i Ms. Marvel. Widząc, że całe niebo zostało zalane symbiontami, Król w Czerni zdecydował się zstąpić na ziemię i przemówić:

To wasze niebo... Już nic nie będzie odciągać waszej uwagi. Nigdy więcej waszego Słońca. Nigdy więcej gwiazd. Nigdy więcej światła. Czy tak nie jest lepiej?

Wtedy Knull przyzwał potężnego symbionta, który opanował absolutnie całą Ziemię, odcinając ją od reszty uniwersum i blokując dostęp do światła, bądź co bądź źródła mocy niektórych herosów. Spójrzcie sami:

King in Black #1 - plansze

Zwraca się uwagę, że w tym przypadku mamy do czynienia nie tylko z odwróceniem biblijnej Księgi Rodzaju (Knull jako Anty-Stworzyciel), ale i przewrotnym nawiązaniem do cytatu z filmu Avengers: Czas Ultrona - to w nim Tony Stark stwierdził, że chce "otoczyć zbroją całą planetę".

Amerykańskie portale popkulturowe są zgodne w ocenie, że nadzieją dla Ziemi może być nieobecny w pierwszym zeszycie King in Black Thor - na razie nie ujawniono, gdzie udał się bóg burzy i piorunów.

King in Black #2 zadebiutuje w USA 23 grudnia.