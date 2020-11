Wonder Woman 1984 - zupełnie nowe sceny w kolejnym spocie. Niezależne kina dziękują Warner Bros.

Warner Bros.

Dziś w nocy polskiego czasu studio Warner Bros. ostatecznie zadecydowało, że Wonder Woman 1984 25 grudnia trafi jednocześnie do kin w Stanach Zjednoczonych i na platformę HBO Max. W części krajów bez dostępu do usług serwisu produkcja będzie pokazywana już od 16 grudnia; najprawdopodobniej na liście tych państw nie znajdzie się jednak Polska.

Tymczasem do sieci trafił teraz nowy spot międzynarodowy, w którym znalazły się niepublikowane do tej pory ujęcia z ekranowej historii. Materiał pochodzi z Chin, ujawniając, że w Państwie Środka Wonder Woman 1984 zadebiutuje 17 grudnia, podobnie jak w Japonii. Spójrzcie sami:

https://twitter.com/Luiz_Fernando_J/status/1329427631285080067

Z kolei zrzeszająca kina niezależne organizacja Independent Cinema Alliance (ICA) w specjalnym oświadczeniu wyraziła swoją wdzięczność firmie Warner Bros. za taką decyzję w kwestii premiery produkcji:

Jesteśmy niezwykle wdzięczni za niezwykłe i niezrównane wsparcie i przewodnictwo ze strony cenionego przez nas partnera biznesowego, firmy Warner Bros. Po raz kolejny pokazała ona swoją niezachwianą wiarę w dystrybucję kinową, właściwie ratując okres bożonarodzeniowy dla całej naszej branży.

Wonder Woman 1984