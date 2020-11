Wonder Woman 1984 w Polsce - kiedy premiera i co z VOD? Mamy komentarz Warner Bros.

fot. Warner Bros.

19 listopada 2020 roku ogłoszono, że premiera Wonder Woman 1984 w USA odbędzie się w VOD oraz w kinach. Jako że będzie to w platformie HBO Max, wiele osób założyło, że być może w Polsce trafi do HBO GO. Nic bardziej mylnego! W przypadku tej platformy nie działa to automatycznie, bo to są dwa różne podmioty.

Skontaktowaliśmy się z biurem prasowym Warner Bros. Polska i otrzymaliśmy potwierdzenie: premiera Wonder Woman 1984 odbędzie się w Polsce tylko w kinach. Na obecną chwilę aktualna data to 25 grudnia 2020 roku, więc później niż w wielu innych krajach, bo jak informowaliśmy, nastąpiła tam zmiana na 16 grudnia.

Wszystko jest jednak zależne od tego, czy kina zostaną otwarte. Jednak wygląda na to, że Warner Bros. Polska jest nastawiony na kinową dystrybucję, więc jeśli kina nie zostaną otwarte w grudniu 2020 roku, raczej nie ma co liczyć na premierę w VOD w naszym kraju.