Wonder Woman 1984 - film trafi do kin w tym roku? Warner Bros czeka z decyzją

Warner Bros

Rok 2020 dla branży filmowej można spisać na straty. Praktycznie wszystkie większe produkcje zostały przeniesione na 2021 rok. Jedną z niewielu, które trzymają się jeszcze tegorocznej daty premiery jest produkcja Wonder Woman 1984. Wydaje się, że jej los zostanie wkrótce rozstrzygnięty. Jak podaje portal ComicBook Warner Bros, które odpowiada za projekt, ma analizować potencjał kasowy filmu w obecnych okolicznościach i włodarze studia podejmą wkrótce decyzję o tym czy zostawić premierę 25 grudnia czy ją przenieść. Pozytywnym elementem w całej sprawie jest to, że Gubernator Nowego Jorku, Andrew Cuomo, ogłosił w końcu, że zezwoli na ponowne otwarcie multipleksów. Powrót tak dużego obszaru kinowego do gry może przemawiać na korzyść utrzymania tegorocznej daty premiery filmu.

Wonder Woman 1984

W filmie tytułowa bohaterka będzie musiała zmierzyć się ze swoją przyjaciółką, Barbarą Minervą, która przejdzie przemianę w antagonistkę znaną jako Cheetah. Ponadto na drodze naszej heroiny stanie demoniczny miliarder, Maxwell Lord. Na swojej drodze nasza bohaterka spotka również swoją miłość z przeszłości, Steve'a Trevora.

W obsadzie produkcji znajdują się Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal i Gabriella Wilde.