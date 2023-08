Wonder Woman 3 powstanie. Ta wypowiedź nie pozostawia wątpliwości

Fot. Warner Bros. (Wonder Woman)

Reklama

Czasopismo Flaunt opublikowało nowy wywiad z Gal Gadot w ramach promocji nowego filmu Netflixa Misja Stone, który został przeprowadzony przed strajkiem aktorów. Tam ponownie zapytano ją o Wonder Woman 3 i ta wypowiedź aktorki nie pozostawia złudzeń: Gal Gadot oficjalnie pozostaje w roli Wonder Woman w budowanym DCU.

Wonder Woman 3 powstaje

Tak Gal Gadot powiedziała w wywiadzie o spotkaniu z współtwórcami DCU:

- Zostałam zaproszona na spotkanie z Jamesem Gunnem oraz Peterem Safranem. Powiedzieli mi - cytuję - "jesteś w najlepszych rękach. Stworzymy z tobą Wonder Woman 3. Uwielbiamy cię w roli Wonder Woman - nie masz czym się martwić".

Na ten moment Gal Gadot jest jedyną potwierdzoną aktorką ze starego uniwersum DCEU, która powróci do swojej roli w DCU. James Gunn i Peter Safran zapowiadali, że niektórzy aktorzy pozostaną w swoich rolach .Pewniakiem jest Margot Robbie jako Harley Quinn, ale na ten moment nie wiadomo, kto jeszcze. Status Jasona Momoy w roli Aquamana jest nieznany, a decyzji w sprawie Ezry Millera po klapie Flasha nie podjęto. Z postaciami pożegnali się natomiast Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman) oraz Ray Fisher (Cyborg).

Potencjalna data premiery i miejsce w DCU filmu Wonder Woman 3 nie jest znane. Scooperzy twierdzą, że chociaż będzie to aktorka, to jej historia zostanie poddana rebootowi. Na razie jednak z uwagi na strajk scenarzystów nic nie jest tworzone, więc plany mogą ewoluować.

Zobacz także:

DC - najpotężniejsze postacie komiksowego uniwersum