Plotki o serialu Harry Potter. Ci aktorzy mogą zagrać Hagrida, McGonagall i Dumbledore'a

Twórcy serialu Harry Potter wielokrotnie podkreślali, że będzie to wierniejsza adaptacja książek niż kinowe filmy. Czy nowe plotki castingowe wskazują na dobrze dobranych kandydatów? Warto pamiętać, że ani producenci, ani HBO nie komentują doniesień o castingach do serialu. Plotki pochodzą z portalu Deadline, który jest jednym z bardziej wiarygodnych źródeł w branży popkulturowej, ale to nie oznacza, że ostatecznie te osoby zostaną obsadzone. Według portalu są to jedynie kandydaci, a oficjalnych ofert jeszcze nie złożono.

Harry Potter – plotki castingowe

Za casting odpowiada Lucy Bevan, która wspólnie z showrunnerką Francescą Gardiner (Sukcesja) sporządziła listę znanych brytyjskich aktorów rozważanych do kluczowych ról. Lista ta została opracowana również po to, by sprawdzić, kto będzie dostępny w trakcie ustalonego harmonogramu zdjęć. Casting jest szczególnie wymagający, ponieważ większość aktorów musi podpisać kontrakty na kilka lat.

Pierwszym nazwiskiem związanym z serialem jest Mark Rylance, który miałby wcielić się w postać Dumbledore’a. Jednak Deadline podaje, że na liście kandydatów do tej roli znajduje się również Mark Strong.

Sharon Horgan, znana z serialu Siostry na zabój, jest łączona z rolą Minerwy McGonagall (granej w filmach przez Maggie Smith). W tym kontekście pojawia się także nazwisko Rachel Weisz.

Brett Goldstein, uwielbiany za rolę w Tedzie Lasso, jest wymieniany jako potencjalny kandydat do roli Hagrida, którą w filmach odgrywał Robbie Coltrane. Wcześniejsze plotki sugerowały także, że Paapa Essiedu mógłby wcielić się w Severusa Snape’a.

Prace na planie mają ruszyć latem 2025 roku, a wybór aktorów do ról dzieci planowany jest na styczeń. Obsada zostanie prawdopodobnie ogłoszona wiosną 2025 roku.

Oficjalnie potwierdzono, że za kostiumy w serialu odpowiadać będzie nagrodzona Oscarem Holly Waddington (Poor Things). Pierwszy sezon ma liczyć osiem godzinnych odcinków.