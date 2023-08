Wonder Woman 3 jednak nie powstaje? Chaos informacyjny i sprzeczne doniesienia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W wywiadzie przeprowadzonym przed strajkiem aktorów, który został opublikowany 10 sierpnia, Gal Gadot powiedziała, że Wonder Woman 3 powstaje i to obiecali jej James Gunn i Peter Safran. Powiedzieli jej podobno, że nie ma czym się martwić. Według Variety to nieprawda.

Wonder Woman 3 nie powstaje

Dziennikarz Variety opierając się na swoich źródłach donoszą, że nigdy nic nie zostało obiecane Gal Gadot w temacie Wonder Woman 3. Co więcej, nie było żadnych definitywnych rozmów o tym, by Gal Gadot nadal grała Wonder Woman w DCU. Deadline natomiast w oparciu o swoje niezależne źródła twierdzi jedynie, że obecnie Wonder Woman 3 nie powstaje. Collider natomiast potwierdza doniesienia Variety.

Ani reprezentanci Gal Gadot, ani James Gunn nie skomentowali doniesień mediów. Nie wiadomo, czy doszło do komunikacyjnego zgrzytu z aktorką, czy sytuacja się zmieniła. Pamiętamy, że jej komentarze pochodzą z przełomu czerwca i lipca, gdy wywiady były przeprowadzane przed strajkiem aktorów. Jednakże James Gunn mówił otwarcie, że niektórzy aktorzy ze starego DCEU pozostaną w swoich rolach, ale nigdy nie sprecyzował o kogo może chodzić.

Najpewniej niedługo ktoś oficjalnie odniesie się do zamieszania z Wonder Woman 3. Według twitterowych scooperów, czyli osób z zakulisową wiedzą, Gal Gadot zagra Wonder Woman, ale film nie będzie trzecią częścią, ale rebootem dopasowanym do nowego uniwersum.