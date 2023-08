James Gunn mówi o pomyłce. Który film jednak nie należy do DCU?

fot. youtube.com

Tuż po debiucie ostatniej animowanej produkcji dla dorosłych, Justice League: Warworld, podczas Comic-Cona w San Diego podano tytuł kolejnego projektu o Lidze Sprawiedliwości. Justice League: Crisis on Infinite Earths to film animowany, który został ogłoszony jako kolejny projekt DCU. Wkrótce jednak okazało się, że to pomyłka, co przyznał sam James Gunn.

James Gunn o pomyłce z ogłoszeniem filmu DCU

Gunn wyjaśnił błąd na aplikacji Threads, bezpośrednio odpowiadając na pytanie o to, czy Justice League: Crisis on Infinite Earths jest filmem należącym do DCU.

- Nie. Pomylili się, już to poprawiono.

Oficjalne ogłoszenie z Comic-Cona zostało już usunięte z Twittera (obecnie X).

DCU - nadchodzące projekty

W 2024 roku na HBO Max zadebiutuje serial animowany Creature Commandosz Frankiem Grillo i Davidem Harbourem. Oprócz tego, na ekranach pojawi się serial aktorski Waller. Gunn ma podbić lato 2025 swoim filmem Superman: Legacy.

Jeśli chodzi o projekty spoza tworzonego przez Gunna uniwersum DCU, w 2024 pojawi się adaptacja Watchmena oraz wspomniane Justice League: Crisis on Inifinite Earths.