Już nie Alexandra Daddario. Według fanów to ona powinna zostać nową Wonder Woman

Od kiedy James Gunn wyjawił, że w ramach DCU są plany na wprowadzenie zupełnie nowej Wonder Woman, w sieci nie ustaje giełda nazwisk odnośnie aktorki, która miałaby wcielić się w rolę Diany. Faworytką do zostania następczynią Gal Gadot jak do tej pory wydawała się Alexandra Daddario, lecz w ostatnim czasie pojawiło się sporo głosów na temat jej wieku (39 lat), który teoretycznie nie pozwoliłby na obsadzenie postaci na wiele lat. Fani mają już jednak nową faworytkę.

Jest nią Grace Caroline Currey, wcześniej znana pod nazwiskiem Fulton, która w obu częściach filmu Shazam! wcieliła się w Mary Bromfield/Mary Marvel. Nie jest żadną tajemnicą, że obecnie 29-letnia aktorka od dawna jest łączona z rolą Wonder Woman. Kilka miesięcy temu dawała nawet do zrozumienia, że jest nią zainteresowana, a głosy fanów w tej materii wyjątkowo jej schlebiają.

Od wczoraj w sieci znów jest głośno o Currey jako potencjalnej nowej Amazonce. Wszystko przez przygotowany przez Felipę Illę fanart, który pokazuje aktorkę w kostiumie Wonder Woman stylizowanym na wygląd superbohaterki z komiksów rysowanych przez Alexa Rossa (w galerii znajdziecie również halloweenowe zdjęcia przedstawiające piosenkarkę Sabrinę Carpenter w stroju Diany - jej wizerunek pochwaliła Lynda Carter, ekranowa WW z serialu z lat 70.):

Według ostatnich doniesień scooperów Gunn do roli nowej Wonder Woman ma szukać "mniej znanej aktorki o śródziemnomorskiej urodzie i ciemnych rysach twarzy". Współdyrektor DC Studios przyznał, że projekt o Amazonce jest jednym z "priorytetów" dla kierowanej przez niego firmy.

