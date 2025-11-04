W Vision Quest dojdzie do wyczekiwanego spotkania? Fani na to czekają od lat

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Na początku mało kogo interesowała perspektywa serialu o przygodach Visiona z MCU. Tymczasem może się okazać on jednym z najważniejszych projektów uniwersum. Wokół produkcji krąży masa plotek i spekulacji. Mówi się o powrocie Elisabeth Olsen do roli Wandy Maximoff czy pojednaniu całej specyficznej rodziny. Wiadomo, że Ruaridh Mollica zagra nastoletniego Tommy'ego Maximoffa, czyli Speeda z komiksów. Niewykluczone, że przypadkiem zdradzono ważny spoiler.

Ruaridh Mollica i Joe Locke (Billy Maximoff w To zawsze Agatha) wystąpili niedawno razem w przedstawieniu teatralnym wyreżyserowanym przez Jacka Serio. Reżyser udzielił też kilku wypowiedzi w trakcie specjalnego panelu, w trakcie którego można było zadawać pytania. Spotkanie było zamknięte i nie zostało nagrane, ale liczni świadkowie mówią o jednej kwestii, która szczególnie ciekawi w kontekście serialu Vision Quest.

Serio miał potwierdzić, że Mollica i Locke "spędzili jeden dzień na planie [serialu Marvela] jako bracia". Jeśli to prawda, to wygląda na to, że bracia w końcu się zobaczą po latach. Z kolei wzmianka o jednym dniu na planie sugeruje, że rola Locke'a nie będzie duża. Możliwe, że łączy się to z finałowym odcinkiem, o którym niedawno mówił showrunner Vision Quest, Terry Matalas:

W tym finale jest jedna scena, która przypomina "sen Marvela" i którą mogłem zrobić.