Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

W Vision Quest dojdzie do wyczekiwanego spotkania? Fani na to czekają od lat

Każda kolejna plotka dotycząca serialu Vision Quest zapowiada, iż serial będzie ważniejszy dla Kinowego Uniwersum Marvela niż można było pierwotnie przewidywać. Nowe doniesienia sugerują, że dojdzie do ważnego spotkania dwóch postaci, które dawno się nie widziały.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  vision quest 
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Joe Locke jako Billy Maximoff w To zawsze Agatha fot. Marvel Studios
Reklama

Na początku mało kogo interesowała perspektywa serialu o przygodach Visiona z MCU. Tymczasem może się okazać on jednym z najważniejszych projektów uniwersum. Wokół produkcji krąży masa plotek i spekulacji. Mówi się o powrocie Elisabeth Olsen do roli Wandy Maximoff czy pojednaniu całej specyficznej rodziny. Wiadomo, że Ruaridh Mollica zagra nastoletniego Tommy'ego Maximoffa, czyli Speeda z komiksów. Niewykluczone, że przypadkiem zdradzono ważny spoiler.

Marvel zmieni losy uwielbianej postaci w filmach o Avengers? Jest też tajemnicze wideo braci Russo

Ruaridh MollicaJoe Locke (Billy Maximoff w To zawsze Agatha) wystąpili niedawno razem w przedstawieniu teatralnym wyreżyserowanym przez Jacka Serio. Reżyser udzielił też kilku wypowiedzi w trakcie specjalnego panelu, w trakcie którego można było zadawać pytania. Spotkanie było zamknięte i nie zostało nagrane, ale liczni świadkowie mówią o jednej kwestii, która szczególnie ciekawi w kontekście serialu Vision Quest.

Serio miał potwierdzić, że Mollica i Locke "spędzili jeden dzień na planie [serialu Marvela] jako bracia". Jeśli to prawda, to wygląda na to, że bracia w końcu się zobaczą po latach. Z kolei wzmianka o jednym dniu na planie sugeruje, że rola Locke'a nie będzie duża. Możliwe, że łączy się to z finałowym odcinkiem, o którym niedawno mówił showrunner Vision Quest, Terry Matalas:

W tym finale jest jedna scena, która przypomina "sen Marvela" i którą mogłem zrobić.

Najpotężniejsi czarodzieje w komiksach Marvela

arrow-left fot. Marvel arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  vision quest 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Vision Quest
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Sukcesja. Od lewej: Kendall Roy i Logan Roy
-

Wielka walka między gwiazdami Sukcesji. Daniel Day-Lewis wywołany do tablicy

2 Apple TV - listopad
-

Apple TV - nowości na listopad 2025. Jedyna, Plan wycieczki 2 i inne

3 Joel Edgerton
-

Joel Edgerton w Polsce. Wiemy, kiedy odwiedzi nasz kraj

4 Bewitched
-

Hit MCU inspirował się tym serialem. Teraz Ożeniłem się z czarownicą powróci w nowej odsłonie

5 Audrey Hepburn
-

Jednak nie Lily Collins jako Audrey Hepburn. Obsadzono legendę kina

6 Dzikość serca w filmie Dzikość serca w reżyserii Davida Lyncha
-

Diane Ladd nie żyje. Gwiazda Dzikości serca Davida Lyncha miała 89 lat

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e213

Moda na sukces

s08e04

FBI

s28e11

The Voice

s42e265

Ridiculousness

s42e266

Ridiculousness

s42e267

Ridiculousness

s42e268

Ridiculousness

s42e269

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Miłość

07

lis

Film

Miłość
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthew McConaughey
Matthew McConaughey

ur. 1969, kończy 56 lat

Ralph Macchio
Ralph Macchio

ur. 1961, kończy 64 lat

Olivia Taylor Dudley
Olivia Taylor Dudley

ur. 1985, kończy 40 lat

Jean-Luc Bilodeau
Jean-Luc Bilodeau

ur. 1990, kończy 35 lat

Bartłomiej Kotschedoff
Bartłomiej Kotschedoff

ur. 1987, kończy 38 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 People
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2024. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV