Dlaczego usunięto rozdziały z Supermana? Jednak nie przez pokazy testowe?

Przed premierą Supermana informowano, iż został on podzielony na rozdziały. W filmie nic takiego jednak nie zobaczyliśmy, a po premierze spekulowano, że wkład w to miały pokazy testowe, podczas których widowni nie spodobał się ten zabieg. Teraz pojawiła się nowa wersja wydarzeń.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
superman 
DCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
1. Superman - od początku filmu ukazany jest jako najsilniejszy ze wszystkich Meta-ludzi. Choć w trakcie fabuły chwilowo przegrywa z tak potężnymi przeciwnikami jak jego klon Ultraman czy Inżynierka, to finalnie pokonuje wszystkich wrogów. Dysponuje niezwykłymi mocami: nadludzką siłą, prędkością, umiejętnością latania, wytrzymałością czy laserowym wzrokiem. fot. materiały prasowe
Superman Jamesa Gunna to film superbohaterski, który zarobił najlepiej w 2025 roku spośród produkcji z tego gatunku. Otrzymał też bardzo pozytywne recenzje zarówno od krytyków, jak i publiczności. Nie był to jednak film bez wad. Wiele osób skarżyło się na nierówne tempo. Z kolei przed premierą informowano o tym, iż strukturalnie produkcja Gunna ma przypominać serial i być podzielona na konkretne rozdziały tudzież odcinki. Po premierze mówiono, że zdecydowano się na usunięcie tego z powodu pokazów testowych, podczas których widownia skarżyła się na ten element. Teraz mamy nowe, niepotwierdzone informacje.

Tego zdjęcia Jokera jeszcze nie widzieliście. Jared Leto jako Książę Zbrodni

Użytkownik X (wcześniej Twitter), czyli ViewerAnon, którego branżowe informacje często się sprawdzały, twierdzi, że o usunięciu "rozdziałów" nie przesądziły wcale pokazy testowe, ale była to wewnętrzna decyzja kreatywna twórców, którzy uznali, że "karty tytułowe sprawiały, że tempo się zatrzymywało, a potem wznawiało."

Trzeba jednak przyznać, że decyzja wcale nie naprawiała tego problemu, a może nawet go pogłębiła, ponieważ jednym z najczęściej krytykowanych aspektów było właśnie nierówne tempo i momenty, gdy nagle ekran stawał się czarny, a akcja wznawiała w kompletnie innym momencie. A co Wy sądzicie o usunięciu rozdziałów z filmu?

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  superman 
DCU
