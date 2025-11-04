Dlaczego usunięto rozdziały z Supermana? Jednak nie przez pokazy testowe?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Superman Jamesa Gunna to film superbohaterski, który zarobił najlepiej w 2025 roku spośród produkcji z tego gatunku. Otrzymał też bardzo pozytywne recenzje zarówno od krytyków, jak i publiczności. Nie był to jednak film bez wad. Wiele osób skarżyło się na nierówne tempo. Z kolei przed premierą informowano o tym, iż strukturalnie produkcja Gunna ma przypominać serial i być podzielona na konkretne rozdziały tudzież odcinki. Po premierze mówiono, że zdecydowano się na usunięcie tego z powodu pokazów testowych, podczas których widownia skarżyła się na ten element. Teraz mamy nowe, niepotwierdzone informacje.

Użytkownik X (wcześniej Twitter), czyli ViewerAnon, którego branżowe informacje często się sprawdzały, twierdzi, że o usunięciu "rozdziałów" nie przesądziły wcale pokazy testowe, ale była to wewnętrzna decyzja kreatywna twórców, którzy uznali, że "karty tytułowe sprawiały, że tempo się zatrzymywało, a potem wznawiało."

Trzeba jednak przyznać, że decyzja wcale nie naprawiała tego problemu, a może nawet go pogłębiła, ponieważ jednym z najczęściej krytykowanych aspektów było właśnie nierówne tempo i momenty, gdy nagle ekran stawał się czarny, a akcja wznawiała w kompletnie innym momencie. A co Wy sądzicie o usunięciu rozdziałów z filmu?