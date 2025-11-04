Reklama
Wielka walka między gwiazdami Sukcesji. Daniel Day-Lewis wywołany do tablicy

Daniel Day-Lewis w wywiadzie dla Big Issue wypowiedział się na temat aktorstwa metodycznego. Trzykrotny zdobywca Oscara został wplątany w spór gwiazd Sukcesji –​ Briana Coxa i Jeremy'ego Stronga –​ na ten temat.
Paulina Guz
Tagi:  sukcesja 
Daniel Day-Lewis
Sukcesja. Od lewej: Kendall Roy i Logan Roy Fot. Materiały prasowe
Od czego zaczął się spór? Brian Cox i Jeremy Strong grali razem w popularnym serialu Sukcesja. Pierwszy z nich wcielał się w Logana Roya, a drugi jego spadkobiercę – Kendalla. Na ekranie dynamika ojca i syna między nimi potrafiła być bardzo napięta. I okazuje się, że poza nim także. Brian Cox wcześniej ostro skrytykował kolegę z planu. Jego zdaniem stosowane przez Jeremy'ego Stronga aktorstwo metodyczne „nie było dobre dla zespołu” i „wywoływało wrogość” w stosunku do innych członków obsady.

Co ma z tym wspólnego Daniel Day-Lewis, trzykrotny zdobywca Oscara? Brian Cox twierdzi, że to właśnie współpraca z nim (prawdopodobnie przy Balladzie o Jacku i Rose i Lincolnie) negatywnie wpłynęła na styl pracy Jeremy'ego Stronga. Daniel Day-Lewis jest w końcu znany z tego, że całkowicie wczuwa się w granych przez siebie bohaterów i używa ekstremalnego aktorstwa metodycznego – na przykład spędził sześć miesięcy w izolatce na potrzeby filmu W imię ojca oraz dwa lata uczył się szycia oraz wykroju sukienek do roli w dramacie Nić widmo.

Daniel Day-Lewis odpowiada na oskarżenia

Gwiazdor Lincolna postanowił odpowiedzieć na oskarżenia Briana Coxa. Twierdzi, że nie ma nic wspólnego z tym, jak Jeremy Strong przygotowuje się do roli. Nie wie także, dlaczego jego imię w ogóle padło w tym sporze. 

Słuchaj, pracowałem z Brianem Coxem raz i jakimś cudem zostałem wciągnięty w sam środek tej przepychanki – powiedział Daniel Day-Lewis, nawiązując do współpracy z aktorem przy filmie Bokser z 1997 roku. – Brian to bardzo dobry aktor, który wykonał świetną robotę. W efekcie w pewien sposób wszedł na mównicę, z której od tej pory nie zszedł. Gdy zechce o tym pogadać, wie, gdzie mnie znaleźć.

Daniel Day-Lewis podsumował, że nie ma pojęcia, skąd w ogóle wzięło się to przeświadczenie, jakoby jego wcześniejsza współpraca z Jeremym Strongiem negatywnie wpłynęła na sposób pracy gwiazdy Sukcesji. Uważa, że to genialny aktor, ale nie wie, jak przygotowuje się do roli. I przede wszystkim, nie czuje się za to odpowiedzialny. 

Powyższe przykłady z Danielem Day-Lewisem to nie odosobnione przypadki.

Źródło: The Hollywood Reporter

Paulina Guz
Tagi:  sukcesja 
Daniel Day-Lewis
