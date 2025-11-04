Reklama
Joel Edgerton w Polsce. Wiemy, kiedy odwiedzi nasz kraj

Joel Edgerton, popularny i znany aktor z hollywoodzkich filmów, odwiedzi w listopadzie Polskę. Wszystko za sprawą festiwalu filmowego Camerimage, który zaprosił go na nadchodzącą edycję wydarzenia, już elektryzującą fanów kina.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  camerimage 2025 
Joel Edgerton Źródło: materiały prasowe
Joel Edgerton przyjedzie do Torunia na festiwal filmowy Camerimage, który odbędzie się w dniach 15–22 listopada 2025 roku. Na miejscu odbierze nagrodę dla najlepszego aktora. Jego najnowszy film pod tytułem Sny o pociągach ma związek z wyróżnieniem.

Joel Edgerton - kariera

Jak wielu aktorów z Australii, zaczynał w rodzimym kraju od mniej znanych produkcji. Dopiero jego niewielka rola w Gwiezdnych Wojnach sprawiła, że został zauważony w Hollywood, gdzie szybko się przebił, stając się jednym z docenianych aktorów grających w największych produkcjach. Jego najnowszy film Sny o pociągach to produkcja Netfliksa, która pojawi się na platformie 21 listopada, czyli w trakcie trwania festiwalu filmowego w Toruniu.

Ostatnio Joela Edgertona oglądaliśmy w dobrze ocenianym serialu science fiction pod tytułem Mroczna materia. W kinie wystąpił w ostatnich latach w takich tytułach jak Ósemka ze sternikiem, Dobry ogrodnik i Trzynastu.

Edgerton jest drugą hollywoodzką gwiazdą, którą zapowiedziano na Camerimage - potwierdzono już udział Cate Blanchett, która również przyjedzie do Torunia.

Źródło: deadline.com

