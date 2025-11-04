Reklama
Apple TV - nowości na listopad 2025. Jedyna, Plan wycieczki 2 i inne

Sprawdźcie listę nowych tytułów, jakie przygotował serwis Apple TV w nadchodzących tygodniach listopada.
Magda Muszyńska
Tagi:  apple tv+ 
Palm Royale plan wycieczki 2 jedyna prehistoryczna planeta apple tv pluribus
Apple TV - listopad fot. Apple TV+
W listopadzie nie zabraknie kilku interesujących nowości. Z nowymi sezonami powracają Palm Royale, Prehistoryczna planeta i animacja W poszukiwaniu CzarLa. Zadebiutuje też enigmatyczny serial Jedyna od twórcy Breaking Bad i Zadzwoń do Saula, w którym w głównej roli występuje Rhea Seehorn. Ponadto na Apple TV trafi druga część Planu wycieczki z Markiem Wahlbergiem. Miłośnicy dokumentów będą mogli też obejrzeć Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle o dwóch poetkach.

Sprawdźcie poniżej pełną listę nowości w Apple TV.

Apple TV - nowości na listopad 2025

Jedyna - 1. sezon
Premiera 7 listopada

Najbardziej nieszczęśliwa osoba na Ziemi musi uratować świat przed szczęściem.

Jedyna (Pluribus) - 1. sezon

arrow-left
Jedyna (Pluribus) - 1. sezon
fot. Apple TV+
arrow-right

Palm Royale - 2. sezon
Premiera 12 listopada

W drugim sezonie Maxine, po głośnym publicznym załamaniu, staje się persona non grata wśród miejscowej śmietanki towarzyskiej. By odzyskać swoje miejsce, będzie musiała sięgnąć po spryt, manipulację i odrobinę zemsty.

Palm Royale - oficjalny kadr z 2. sezonu

arrow-left
Palm Royale - oficjalny kadr z 2. sezonu
fot. Apple TV+
arrow-right

Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle
Premiera 14 listopada

W intymnej i radosnej opowieści o miłości w obliczu straty, poetki Andrea Gibson i Megan Falley odnajdują siłę, a także nieoczekiwany humor, w być może swoim ostatnim roku razem. 

nullfot. Apple TV+

Plan wycieczki 2
Premiera 21 listopada

Dan zrywa z życiem zabójcy i jedynie, czego pragnie, to spędzić czas ze swoimi dziećmi. Kiedy jednak dowiaduje się, że córka ma własne plany, organizuje rodzinną wycieczkę do Londynu, co stawia wszystkich na celowniku nieoczekiwanego wroga. 

Plan wycieczki 2

arrow-left
Plan wycieczki 2
fot. Apple TV+
arrow-right

Prehistoryczna planeta - 3. sezon
Premiera 26 listopada

Ten niezwykły serial dokumentalny Jona Favreau i producentów "Zielonej planety" pozwala w nowatorski sposób podziwiać cuda natury. Przenieś się 66 milionów lat wstecz, gdy dostojne dinozaury i inne niesamowite stworzenia chodziły, pływały i latały po naszej planecie.

W poszukiwaniu CzarLa - 3. sezon
Premiera 26 listopada

Zmuszona do ucieczki z podziemnego sanktuarium, Eva po raz pierwszy wychodzi na powierzchnię i odkrywa świat, jakiego się nie spodziewała. Podróżując przez niebezpieczne, pełne tajemnic tereny wraz ze swoją robotyczną matką, ogromnym wodnym stworem i niebieskim towarzyszem o nieznanym pochodzeniu, dziewczyna szuka odpowiedzi na jedno pytanie: czy jest ostatnim człowiekiem na Ziemi?

nullfot. Apple TV+

Apple TV - kontynuacje seriali w listopadzie

Czytaj więcej: HBO Max - nowości na 1-15 listopada. Intrygantka, Kocham LA i inne

Źródło: Apple TV

Magda Muszyńska
Tagi:  apple tv+ 
Palm Royale plan wycieczki 2 jedyna prehistoryczna planeta apple tv pluribus
