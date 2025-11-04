Apple TV - nowości na listopad 2025. Jedyna, Plan wycieczki 2 i inne

fot. Apple TV+

Reklama

W listopadzie nie zabraknie kilku interesujących nowości. Z nowymi sezonami powracają Palm Royale, Prehistoryczna planeta i animacja W poszukiwaniu CzarLa. Zadebiutuje też enigmatyczny serial Jedyna od twórcy Breaking Bad i Zadzwoń do Saula, w którym w głównej roli występuje Rhea Seehorn. Ponadto na Apple TV trafi druga część Planu wycieczki z Markiem Wahlbergiem. Miłośnicy dokumentów będą mogli też obejrzeć Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle o dwóch poetkach.

Sprawdźcie poniżej pełną listę nowości w Apple TV.

Apple TV - nowości na listopad 2025

Jedyna

Premiera 7 listopada

Najbardziej nieszczęśliwa osoba na Ziemi musi uratować świat przed szczęściem.

Jedyna (Pluribus) - 1. sezon Zobacz więcej Reklama

Palm Royale

Premiera 12 listopada

W drugim sezonie Maxine, po głośnym publicznym załamaniu, staje się persona non grata wśród miejscowej śmietanki towarzyskiej. By odzyskać swoje miejsce, będzie musiała sięgnąć po spryt, manipulację i odrobinę zemsty.

Palm Royale - oficjalny kadr z 2. sezonu Zobacz więcej Reklama

Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle

Premiera 14 listopada

W intymnej i radosnej opowieści o miłości w obliczu straty, poetki Andrea Gibson i Megan Falley odnajdują siłę, a także nieoczekiwany humor, w być może swoim ostatnim roku razem.

fot. Apple TV+

Plan wycieczki 2

Premiera 21 listopada

Dan zrywa z życiem zabójcy i jedynie, czego pragnie, to spędzić czas ze swoimi dziećmi. Kiedy jednak dowiaduje się, że córka ma własne plany, organizuje rodzinną wycieczkę do Londynu, co stawia wszystkich na celowniku nieoczekiwanego wroga.

Plan wycieczki 2 Zobacz więcej Reklama

Prehistoryczna planeta

Premiera 26 listopada

Ten niezwykły serial dokumentalny Jona Favreau i producentów "Zielonej planety" pozwala w nowatorski sposób podziwiać cuda natury. Przenieś się 66 milionów lat wstecz, gdy dostojne dinozaury i inne niesamowite stworzenia chodziły, pływały i latały po naszej planecie.

W poszukiwaniu CzarLa

Premiera 26 listopada

Zmuszona do ucieczki z podziemnego sanktuarium, Eva po raz pierwszy wychodzi na powierzchnię i odkrywa świat, jakiego się nie spodziewała. Podróżując przez niebezpieczne, pełne tajemnic tereny wraz ze swoją robotyczną matką, ogromnym wodnym stworem i niebieskim towarzyszem o nieznanym pochodzeniu, dziewczyna szuka odpowiedzi na jedno pytanie: czy jest ostatnim człowiekiem na Ziemi?

fot. Apple TV+

Apple TV - kontynuacje seriali w listopadzie

Czytaj więcej: HBO Max - nowości na 1-15 listopada. Intrygantka, Kocham LA i inne