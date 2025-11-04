Reklama
Pies Butchera z The Boys nie żyje. Poruszające pożegnanie od twórców

Nie żyje Bentley Alexander, pies Billy'ego Butchera aka Rzeźnika z 2. sezonu The Boys, w którym zwierzak występował pod imieniem Terror. Buldoga we wzruszający sposób postanowili pożegnać twórcy i obsada hitu Amazon Prime Video.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
The Boys - pies - Bentley Alexander aka Terror Instagram
To z całą pewnością niezwykle smutne wieści dla wielu fanów serialu The Boys. Na instagramowym koncie produkcji Amazon Prime Video pojawiła się informacja, że wczoraj, 3 listopada, za Tęczowy Most odszedł buldog Bentley Alexander - to właśnie on w 2. sezonie streamingowego hitu występował jako Terror, pupil Billy'ego Butchera. 

Buldoga mogliśmy oglądać jedynie w kilku scenach drugiej odsłony serii. Znacznie większą rolę zwierzę odegrało w komiksach; to dlatego niektórzy miłośnicy The Boys spodziewali się, że Bentley Alexander aka Terror powróci w finałowym sezonie i odciśnie trwałe piętno na ekranowych wydarzeniach. 

Bentley Alexander, pies z The Boys, nie żyje

Bentley Alexander, pies z The Boys, nie żyje
Oficjalne konto produkcji żegna psa słowami o wielkim bólu i "rozgrzewaniu serc" dzięki scenom, w których pojawiał się Terror. Co ciekawe, posiadał on także swój prywatny profil na Instagramie - dowiadujemy się z niego, że wczoraj Bentleya odwiedziło wiele osób, które sprawiły, że "to był wyjątkowy dzień". 

5. sezon serialu The Boys ma zadebiutować na Amazon Prime Video w przyszłym roku - dokładna data jeszcze nie jest znana. 

 

Źródło: Instagram/comicbookmovie.com

