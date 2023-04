Wonka - Hugh Grant jako Oompa Loompa. Opis teasera zaskakuje!

Fot. Materiały prasowe

Podczas tegorocznego CinemaCon ujawniono nowy teaser Wonki. Chociaż wideo nie zostało opublikowano online, to wiemy, co na nim pokazano. Największe zaskoczenie wywołała informacja, że Hugh Grant zagra kultowego Oompa Loompa! Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie poniżej. Dajcie znać, co sądzicie o takim castingu.

Wonka - Timothee Chalamet jako tytułowy bohater na nowym wideo z planu

Wonka - opis teasera

Na początku klipu słychać było pierwsze nuty utworu Pure Imagination z filmu Willy Wonka i fabryka czekolady. Następnie na ekranie pojawił się Timothée Chalamet jako tytułowy Wonka, śpiewając i tańcząc do numeru muzycznego. Później pokazano także jego matkę, mówiącą mu, by nigdy nie rezygnował z marzeń o byciu cukiernikiem.

Jednak największa niespodzianka czekała na widzów na końcu filmiku. Pod koniec klipu Wonka spotkał Oompa Loompa uwięzionego w szklanej klatce. Widać, że zagra go Hugh Grant, gwiazda Notting Hill, To właśnie miłość czy Dungeons & Dragons: Złodziejski honor.

Poniżej znajdziecie wcześniejsze filmowe wcielania Oompa Loompa.

Oompa Loompa - Charlie i fabryka czekolady (2005)

Wonka - co wiemy o filmie?

Wonka to film o losach tytułowego bohatera, znanego z twórczości Roalda Dahla, zanim stał się legendarnym cukiernikiem. Szczegóły fabuły są nieznane, jednak w produkcji ma pojawić się aż siedem numerów muzycznych.

W obsadzie oprócz Timothée Chalameta i Hugh Granta są Olivia Colman, Sally Hawkins i Keegan-Michael Key. Film reżyseruje Paul King.