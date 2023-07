Wonka - zwiastun. To prequel Charliego i fabryki czekolady

fot. materiały prasowe

Wonka to film rozgrywający się przed wydarzeniami z książki Roalda Dahla pod tytułem Charlie i fabryka czekolady oraz z filmowych adaptacji tej powieści. Reżyserem jest Paul King, który zdobył uznani takimi hitami kina familijnego jak Paddington oraz Paddington 2. King jest też współautorem scenariusza razem z Simonem Farnabym.

W rozmowie z EW.com reżyser Paul King zdradził, że ściśle współpracował z fundacją Roalda Dahla, która decyduje o prawach do jego twórczości Wpuścili go do archiwów nie żyjącego już pisarza, w których znalazł ogrom inspiracji do stworzenia filmowego młodszego Willy'ego Wonki. Według Kinga było to coś, nad czym sam Dahl rozważał w swoich niepublikowanych notatkach i opisanych pomysłach.

Dla King film Willy Wonka i fabryka czekolady z genem Wilderem to nadal coś wyjątkowego. Nie chce on, by jego film w jakimś stopniu zastąpił czy zmienił postrzeganie tego klasyku. Ma świadomość, że podąża tym śladem, ale ma nadzieję, że jego Wonka odnajdzie własną tożsamość.

Wonka - zwiastun

Wonka - plakat

Wonka - obsada

Tytułową rolę gra Timothée Chalamet. W obsadzie są także Hugh Grant, Olivia Colman, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Tom Davis, Simon Farnaby, Kobna Holdbrook-Smith, Matt Lucas, Matthew Baynton, Jim Carter, Rich Fulcher, Paterson Joseph, Calah Lane, Colin O'Brien, Natasha Rothwell, Rakhee Thakrar, Ellie White i Keegan Michael Key.

Wonka - o czym jest film?

Historia rozgrywa się przed wydarzeniami z Charliego i fabryki czekolady i pokazuje w jakimś sensie genezę bohatera imieniem Wonka.

Wonka - premiera w kinach w grudniu 2023 roku.