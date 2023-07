World of Warcraft: Dragonflight – poziom trudności megalochu i nowa podklasa. Twórcy ujawniają szczegóły

fot. Blizzard Entertainment

Twórców zapytano o to czy jest szansa na pojawienie się nowych klas lub podklas w przyszłości. Zdradzili oni, że nie mają konkretnych planów, ale niczego nie wykluczają, a nowa podklasa dla draktyrskich przywoływaczy zostanie wprowadzona, bo ma to sens jeśli chodzi o historię. Bohaterowie odkrywają w sobie nową moc związaną ze spiżowymi smokami, a to daje im dostęp do zupełnie nowych umiejętności. Pojawienie się kolejnych klas czy specjalizacji musiałoby pasować do aktualnego stanu World of Warcraft. Za przykład podali oni to, że we Wrath of the Lich King skupiono się na rycerzach śmierci, a w Legionie - na łowcach demonów. W centrum Dragonflight znajdują się zaś właśnie draktyrscy przywoływacze.

Augmentation, czyli nowa subklasa, specjalizuje się przede wszystkim we wzmacnianiu sojuszników, ale Morgan Day zdradził, że ma ona z powodzeniem nadawać się także do grania solo. Zapewnił mnie on, że deweloperzy spędzili sporo czasu nad tym, by korzystanie z umiejętności było możliwe także podczas zabawy bez towarzyszy. Jeśli jednak komuś nowe zdolności nie przypadną do gustu, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by powrócić do drzewka Devastation, które skupia się wyłącznie na zadawaniu obrażeń w "standardowy" sposób.

Stephen Cavallaro odpowiedział zaś miedzy innymi na kilka pytań dotyczących nowego megalochu, czyli Dawn of the Infinite. Jedno z nich dotyczyło poziomu trudności. Twórca przyznał, że wysoki poziom trudności na serwerach testowych był zamierzony. Ten megaloch ma być bowiem czymś pomiędzy klasycznymi lochami, a wymagającymi raidami, dlatego też zdecydowano się na trudniejsze pojedynki, w których bardzo istotna jest współpraca między wszystkimi członkami drużyny. Nagrodą dla osób, które sprostają wyzwaniom, będzie nie tylko satysfakcja, ale też wyjątkowe przedmioty. Wśród nich nie zabraknie wyposażenia z nietypowymi efektami i unikalnymi statystykami.

Aktualizacja 10.1.5 do World of Warcraft: Dragonflight zadebiutuje w Europie już 12 lipca. Poza megalochem i nową subklasą wprowadzi ona też między innymi nowe wydarzenia publiczne, możliwość personalizowania wyglądu towarzyszy czarnoksięzników i wyścigi na smokach w Kalimdorze.