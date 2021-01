WOŚP 2021: Najciekawsze aukcje popkulturowe

WOŚP

WOŚP 2021, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to założona w marcu 1993 roku polska fundacja o charakterze filantropijnym. Od początku działalności WOŚP zebrał ponad 1,3 miliarda złotych. Teraz zbliża się 29. finał tej wielkiej charytatywnej akcji; trwają aukcje i zbiórki na rzecz ratowania chorych osób (w szczególności dzieci) i poprawienia jakości działań na rzecz poprawy ich stanu zdrowia.

Aukcje podczas WOŚP 2021 standardowo przeprowadzane są na portalu Allegro.pl. Można tam znaleźć wiele smakowitych kąsków dla fanów popkultury z różnych jej dziedzin. Zdecydowaliśmy się wybrać dla Was najciekawsze aukcje popkulturowe, jakie są tam obecne.

WOŚP 2021 - aukcje popkulturowe

Prym, jak zawsze, wiodą aukcję książek, zdjęć i innych gadżetów z autografami. Do kupienia są podpisane książki twórców (kliknięcie w linki odeśle Was do aukcji): Olga Tokarczuk, Szczepan Twardoch (Król i Królestwo), Wojciech Chmielarz, Jakub Żulczyk (tu cały zestaw Czarne Słońce), Remigiusz Mróz czy Graham Masterton.

Fani rysunków Andrzeja Mleczki mogą wylicytować jego dwumetrowy ołówek i autograf. Do zdobycia jest też zdjęcie z autografem Edyty Olszówki, 2 reprinty rysunków Filipa Myszkowskiego - Łamignat (kolor i czarno-białe) z autografem autora, fotografia z autografem legendarnego i niedawno zmarłego Papcia Chmiela. Kolejnym rarytasem może być zaproszenie na spektakl Osy do warszawskiego Och-Teatru (dwuosobowe) i spotkanie z Marcinem Dorocińskim po przedstawieniu, wizytę w garderobie i oprowadzenie po kulisach teatru, na pamiątkę zaś - książka Na ratunek z imienną dedykacją.

Jest też audiobook Uncommon Type (Kolekcja nietypowych zdarzeń) - bardzo ciężki do zdobycia na rynku kolekcjonerskim debiut literacki wybitnego i uwielbianego aktora, Toma Hanksa. Całość zawiera 12CD (czytanych przez Hanksa) i autograf aktora!

Fani Roberta Więckiewicza i kina Wojciecha Smarzowskiego mogą zdobyć film Pod Mocnym Aniołem w wersji DVD z autografem aktora. Magdalena Różczka proponuje wizytę na planie serialu, a twórcy serialu BrzydUla 2 oferują epizod w jednym z odcinków!

Inna aukcja oferuje film Green Book i promujący go fantastyczny, artystyczny i kolekcjonerski plakat-rarytas! Fani piłki nożnej mogą zainteresować się licytacją filmu Diego Maradona wraz z plakatem, który podpisali dziennikarze sportowi: Mateusz Borek, Michał Pol, Tomasz Smokowski, Jakub Kręcidło oraz Wojciech „Kowal” Kowalczyk, reprezentant Polski i srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Barcelonie.

Przypominamy też o rarytasie - jedna z aukcji oferuje samochód Chucka Norrisa z serialu Strażnik Teksasu. Aktor dorzucił oryginalny scenariusz jednego z odcinków i zdjęcie z jego autografem.

Fani gry Cyberpunk 2077 mają szansę zgarnąć oryginalną figurkę z targów E3 z 2018 roku, którą na aukcję na rzecz 29. Finału WOŚP przekazuje Kamil Kula. Figurka opatrzona jest podpisami twórców gry i aktorów, w tym Lidii Sadowej, Marty Żmudy-Trzebiatowskiej, Michała Żebrowskiego oraz oczywiście Kamila Kuli, który osobiście przekaże nagrodę zwycięzcy licytacji.

Znajdzie się też coś dla miłośników Destiny 2. Oto specjalny zestaw licencjonowanych przedmiotów, w którym znajdziecie kolekcjonerską edycję Beyond the Light z kluczem, który można aktywować na dowolną platformę (nie tylko PC). Do tego trzy nowiutkie albumy prezentujące lore gry, tzw. Destiny Grimoire, a także... książkę kucharską i foremki do ciastek. Jest też figurka Exo Stranger, i jedyny w swoim rodzaju plakat - grafikę przygotował Piotr Jabłoński, który pracuje na zlecenie firmy Bungie nad grafikami koncepcyjnymi. Powstał tylko jeden taki wydruk, na dodatek jest on podpisany przez autora!

Twórca vloga Imponderabilia, Karol Paciorek, wystawił na aukcję swój słynny dębowy stół, na którym znajdują się oryginalne podpisy jego gości, czyli wielu znanych aktorów, filmowców, pisarzy, muzyków czy polityków. Lista nazwisk jest imponująca.

Andrzej Gajos proponuje swój urodzinowy fotel i spotkanie, Cezary i Edyta Pazurowie wspólny obiad w ich domu, Andrzej Grabowski - wspólny spacer po stolicy, a standuper Rafał Pacześ - koszulkę i książkę z dedykacją.