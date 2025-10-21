placeholder
Prawdziwa historia wstrząsnęła Polską. A teraz będzie serial od twórcy Wielkiej Wody

Jan Holoubek, po stworzeniu świetnych seriali w Netflixie, takich jak Wielka woda czy Rojst, rusza z nowym projektem w HBO Max. Wśród nocnej ciszy to mocna historia oparta na prawdziwych wydarzeniach z lat 70. XX wieku.
Adam Siennica
Tagi:  hbo max 
Wśród nocnej ciszy Fot.: TVN Warner Bros. Discovery/Marcin Makowski
Jan Holoubek nie zwalnia tempa. Dopiero co zakończył postprodukcję serialu Heweliusz dla Netflixa, rozpoczął prace nad filmem Dziki, dziki Wschód, a już ogłoszono kolejny projekt - serial dla HBO Max pod tytułem Wśród nocnej ciszy. To serialowa superprodukcja oparta na reportażu Wiesława Łuki Nie oświadczam się, przedstawiającym prawdziwą historię, która wydarzyła się w Polsce w latach 70.

Wśród nocnej ciszy - opis fabuły

Wigilia 1976 roku. Śnieg, cisza, ciemność. Trójka młodych ludzi ginie pod kołami autobusu w drodze na pasterkę - ciężarna dziewczyna, jej mąż i młodszy brat.

Nikt nic nie widział. A może nikt nie chce mówić. Zamiast odpowiedzi pojawia się mur milczenia. Sprawę uznano za nieszczęśliwy wypadek. Ale matka ofiar i młody policjant Maczek nie wierzą w przypadek. On ryzykuje karierę, ona - wszystko, co jej zostało. Im głębiej kopią, tym więcej szokujących faktów wychodzi na światło dzienne. A prawda? Może okazać się gorsza niż kłamstwo…

Tak projekt komentuje sam Jan Holoubek, który stanie za kamerą większości odcinków:

– Serial Wśród nocnej ciszy składa się z sześciu odcinków bazujących na prawdziwej historii, która została opisana w książce Wiesława Łuki „Nie oświadczam się.” Maciej Kowalewski przenosząc reportaż Łuki na język filmu, pozostał wierny surowej formie, która opisuje ludzkie „zawiłości duszy” bez próby ich jednoznacznej oceny. Sprawiedliwe oddaje głos ludziom stojącym wobec sytuacji granicznej. Jak pisał Philip Roth: „tu jest prawda i tam też jest prawda”. Wielość prawd powinna być kołem zamachowym tego serialu, co pozwoli utrzymać widza od początku do końca w przysłowiowym fotelu. I tak właśnie dzieje się przez większość serialu, gdzie fabuła zwodzi widza tak aby nie miał pewności co do przebiegu zdarzeń i kto jest winny tragedii. Dopiero finałowy odcinek odsłania przed nim wstrząsającą prawdę – mówi o swoim najnowszym projekcie Jan Holoubek.

Scenariusz wszystkich odcinków napisał Maciej Kowalewski, a przy tekście pierwszego odcinka współpracował z nim Piotr Konstantinow. Poza Holoubkiem reżyserem jest również wspomniany Kowalewski, który stanie za kamerą piątego epizodu. Maciej Sobieraj odpowiada za zdjęcia, a Rafał Listopad za montaż.

Data premiery serialu Wśród nocnej ciszy w HBO Max nie została jeszcze ogłoszona. Jan Holoubek do grudnia pracuje na planie filmu Dziki, dziki Wschód.

Źródło: HBO Max

Co o tym sądzisz?
