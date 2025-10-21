Prawdziwa historia wstrząsnęła Polską. A teraz będzie serial od twórcy Wielkiej Wody
Jan Holoubek, po stworzeniu świetnych seriali w Netflixie, takich jak Wielka woda czy Rojst, rusza z nowym projektem w HBO Max. Wśród nocnej ciszy to mocna historia oparta na prawdziwych wydarzeniach z lat 70. XX wieku.
Jan Holoubek nie zwalnia tempa. Dopiero co zakończył postprodukcję serialu Heweliusz dla Netflixa, rozpoczął prace nad filmem Dziki, dziki Wschód, a już ogłoszono kolejny projekt - serial dla HBO Max pod tytułem Wśród nocnej ciszy. To serialowa superprodukcja oparta na reportażu Wiesława Łuki Nie oświadczam się, przedstawiającym prawdziwą historię, która wydarzyła się w Polsce w latach 70.
Wśród nocnej ciszy - opis fabuły
Wigilia 1976 roku. Śnieg, cisza, ciemność. Trójka młodych ludzi ginie pod kołami autobusu w drodze na pasterkę - ciężarna dziewczyna, jej mąż i młodszy brat.
Nikt nic nie widział. A może nikt nie chce mówić. Zamiast odpowiedzi pojawia się mur milczenia. Sprawę uznano za nieszczęśliwy wypadek. Ale matka ofiar i młody policjant Maczek nie wierzą w przypadek. On ryzykuje karierę, ona - wszystko, co jej zostało. Im głębiej kopią, tym więcej szokujących faktów wychodzi na światło dzienne. A prawda? Może okazać się gorsza niż kłamstwo…
Tak projekt komentuje sam Jan Holoubek, który stanie za kamerą większości odcinków:
Scenariusz wszystkich odcinków napisał Maciej Kowalewski, a przy tekście pierwszego odcinka współpracował z nim Piotr Konstantinow. Poza Holoubkiem reżyserem jest również wspomniany Kowalewski, który stanie za kamerą piątego epizodu. Maciej Sobieraj odpowiada za zdjęcia, a Rafał Listopad za montaż.
Data premiery serialu Wśród nocnej ciszy w HBO Max nie została jeszcze ogłoszona. Jan Holoubek do grudnia pracuje na planie filmu Dziki, dziki Wschód.
Źródło: HBO Max
