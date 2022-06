Wychowane przez wilki skasowane. Nie będzie 3. sezonu

fot. HBO Max

Portal Deadline potwierdził, że serial Wychowane przez wilki został skasowany. Historia zakończyła się na 2. sezonie. HBO Max opublikowało w portal oświadczenie, które jest typowym PR-owym podziękowaniem i docenieniem pracy całej ekipy. Niestety, nie wyjawili żadnych powodów, dla których podjęto taką decyzję.

Wychowane przez wilki - powody kasacji

Chwilę przed ogłoszeniem w portalu Deadine aktor Abubakar Salim ogłosił na Twitterze kasację serialu. Sugeruje on, że powodem kasacji jest fuzja korporacji, która doprowadziła do powstania Warner Bros. Discovery. Z tego powodu więcej seriali zostało zakończonych. Według scooperów na Twitterze nowy prezes Warner Bros. Discovery David Zaslav sprząta kasując rzeczy, aby zmniejszyć koszty. Twierdzą, że nie będzie to jedyna ofiara jego działań.

- Niestety jednym z tych seriali, których historia nie zostanie dokończona jest Wychowane przez wilki. Nic nie zostało jeszcze publicznie ogłoszone i jest ku temu powód. Ważny powód. Taki, którym chcę się z wami podzielić: jest nadzieja.

Dodaje, że jego zdaniem oficjalnie nie ogłoszono kasacji, bo jest szansa na kontynuację w innym domu, niż HBO Max. Scott Free Productions i ekipa kreatywna stojąca za serialem nad tym pracuje. Prosi fanów, aby w mediach społecznościowych wyrażali swoją miłość do tej produkcji i chęci obejrzenia kontynuacji. Jego zdaniem może to pomóc.

Przypomnijmy, że twórcą i showrunnerem był Aaron Guzikowski. Pomagał Ridley Scott, który wyreżyserował kilka odcinków.

