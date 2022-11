Wyjątkowe akcesoria do Samsunga Galaxy Z Flip4

fot. Samsung

Unikatowy design najnowszego smartfonu Galaxy Z Flip4 stał się ważnym elementem premierowej kolekcji Mariusza Przybylskiego zaprezentowanej podczas pokazu Night Rider. W wybranych kreacjach projektanta zaprezentowanych podczas pokazu uwzględniono specjalne miejsce na ekspozycję smartfonu, dzięki czemu Galaxy Z Flip4 może stać się integralną częścią stylizacji. Podczas pokazu kolekcji Night Rider na wybiegu w roli modela zadebiutował również Żabson – ambasador Samsung.

Samsung - pokaz kolekcji Night Rider

Dodatkowo, od dziś najnowszy smartfon Galaxy można również spersonalizować za pomocą dedykowanych akcesoriów zaprojektowanych przez Mariusza Przybylskiego w dwóch modnych motywach TRIBAL i BODY PARTS. Premierowe akcesoria można było zobaczyć w specjalnej strefie Samsung podczas pokazu Night Rider Mariusza Przybylskiego.

Zestawy limitowanych akcesoriów dla Galaxy Z Flip4 by MARIUSZ PRZYBYLSKI dostępne są na stronie samsung.pl[1] oraz będą dostępne w wybranych salonach Samsung Brand Store od 16.11.2022 r. Każdy zestaw zawiera klasyczne przezroczyste etui Clear Cover z pierścieniem oraz akcesoria do personalizacji zaprojektowane przez Mariusza Przybylskiego: pasek cross body oraz 2 arkusze naklejek. Zestaw pozwala stworzyć własny, unikatową stylizację dla Galaxy Z Flip4.

fot. Samsung

Galaxy Z Flip4 to niezwykły smartfon. Został zaprojektowany w taki sposób, by celebrować swobodę wyrażania siebie, zamanifestowania swojego unikatowego stylu. To pewnego rodzaju statement. Jesteśmy podekscytowani współpracą z Mariuszem Przybylskim. Technologia i wizja modowa to połączenie, które daje nieograniczone możliwości – i to właśnie chcemy zaoferować naszym klientom przy okazji kolejnego, niezwykłego collabu na polskim rynku. Chcemy nietuzinkowych rozwiązań dla telefonów, które mamy przy sobie non stop

fot. Samsung

– mówi Magda Sielachowicz-Nowakowska, Head of Marketing, Samsung Electronics.

Collab z Mariuszem Przybylskim to kolejna po Prosto, Lange&Lange i 2005 współpraca Samsung z cenionymi projektantami i markami. Łącząc siły z uznanym projektantem, Samsung oferuje swoim użytkownikom jeszcze więcej możliwości personalizacji urządzeń Galaxy i wyrażania indywidualnego stylu z pomocą limitowanych akcesoriów.

[1] Zakup możliwy od 10.11 do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Akcesoria dostępne w kolorze żółtym lub różowym. Samsung nie gwarantuje, który kolor otrzyma klient.