Samsung Developers Conference 2022

12 października firma Samsung Electronics Co., Ltd. zorganizowała w San Francisco swoją doroczną konferencję Samsung Developer Conference (SDC). Uczestniczący w niej deweloperzy, twórcy i projektanci poszukiwali sposobów na zapewnienie konsumentom możliwości jak najwygodniejszego korzystania z całego ekosystemu połączonych w sieć urządzeń marki Samsung.

Podczas konferencji przedstawiono plany firmy dotyczące rozwiązań, które pozwolą zmienić panujące na rynku zasady i znacząco uproszczą codzienną obsługę systemów elektronicznych. Jednym z działań podjętych w tym kierunku będzie ewolucja platformy SmartThings, która nie będzie już tylko rozwiązaniem czysto sieciowym, lecz zmieni się w kompleksowy system pozwalający na prowadzenie inteligentnego stylu życia. Dzięki głębszej integracji z Bixby oraz bezproblemowej komunikacji z urządzeniami kompatybilnymi ze standardem Matter, platforma SmartThings stanie się fundamentem bogatszego i bardziej otwartego świata, w którym codzienne życie będzie łatwiejsze dzięki licznym, bezproblemowo współpracującym ze sobą urządzeniom sieciowym.

fot. Samsung

W Samsung przykładamy ogromną wagę do ciągłego udoskonalania naszych urządzeń, platform oraz usług. Dążymy do tego, by stawały się one prostsze i wygodniejsze w użyciu. Z dumą mogę ogłosić, że pracujemy nad rozwiązaniami nowej generacji – takimi jak platforma SmartThings – intensyfikując współpracę z licznymi partnerami i deweloperami. Wraz ze wzrostem poziomu skomplikowania technologii, zawsze poszukujemy sposobów na to, by życie użytkowników naszych urządzeń stawało się prostsze oraz by w większym stopniu polegało na elastycznych, sieciowych rozwiązaniach. Dzięki temu konsumenci będą mogli skupić się na tym, co dla nich najważniejsze.

Platformy i urządzenia sieciowe z technologią Calm

– powiedział Jeon-Hee (JH) Han, Wiceprezes, CEO i Dyrektor Pionu eXperience (DX) w Samsung Electronics.

Wizja bezproblemowej współpracy urządzeń w ramach sieci, jaką realizuje firma Samsung, bierze swój początek w filozofii Technologii Calm – rozwiązania, dzięki któremu urządzenia natychmiast zaczynają współpracę ze sobą, oszczędzając konsumentom czas niezbędny na ich konfigurację i pozwalając im cieszyć się ich funkcjami bez zbędnych przygotowań. Aby wdrożyć ową wizję w życie, Samsung zmodernizował platformę SmartThings oraz powiązane z nią rozwiązania sieciowe i partnerskie, takie jak Hub Everywhere. Dzięki takiemu podejściu udało się włączyć do ekosystemu wszystkie urządzenia pracujące w inteligentnym domu, sprzęt audio i wideo oraz usługi SmartThings Energy, SmartThings Pet i SmartThings Cooking. Samsung nawiązał również współpracę z Philips Hue, integrując funkcję Philips Hue Sync z urządzeniami serii Galaxy, a tym samym umożliwiając dostosowanie oświetlenia inteligentnego domu do odtwarzanej w danej chwili muzyki.

fot. Samsung

Dzięki integracji platformy SmartThings z systemem Matter oraz członkostwu firmy w organizacji Home Connectivity Alliance, działania zmierzające do poprawy doświadczeń użytkowników wykroczą poza ekosystem urządzeń marki Samsung. Współpraca pomiędzy Google i Samsung pozwoli użytkownikom znajdować i łączyć ze sobą urządzenia z obydwu platform, pod warunkiem, że obsługują one protokół Matter. Pracą takich urządzeń będzie mogło zarządzać wielu administratorów. W przyszłości współpraca ta da konsumentom dostęp do szerszej gamy urządzeń wchodzących w skład inteligentnych domów.

Bixby – czyli rozwiązanie wykorzystywane przez deweloperów pracujących nad zaawansowanymi interfejsami głosowymi – także zostało w jeszcze większym stopniu zintegrowane z aplikacją SmartThings. Opracowany przez firmę Samsung asystent głosowy Bixby także się zmienił – teraz jest wykorzystującym sztuczną inteligencję systemem zdolnym do sterowania poszczególnymi urządzeniami serii Galaxy, a także zapewniającym ich współpracę w ramach całego ekosystemu marki Samsung. Dzięki nowemu Bixby Home Studio, deweloperzy mogą teraz opracowywać bardziej zróżnicowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania dla platformy SmartThings. Od listopada system Bixby będzie także łatwiej dostępny do użytkowników posługujących się używaną w Ameryce Południowej odmianą języka hiszpańskiego.

fot. Samsung

Wraz z rosnącym stopniem zaawansowania inteligentnych domów, Samsung wprowadza nowy paradygmat bezpieczeństwa, który pozwoli poszczególnym urządzeniom marki chronić się wzajemnie. Samsung Knox Matrix[1] to prywatna platforma oparta na rozwiązaniu typu blockchain. Dzięki niej urządzenia marki Samsung pełnią rolę tarcz chroniących cały ekosystem danego użytkownika – od tabletów i smartfonów z serii Galaxy, przez telewizory, po urządzenia AGD. Nowy panel bezpieczeństwa i prywatności pozwala ponadto użytkownikom dowolnie konfigurować swoje parametry zabezpieczeń. Skanuje on także ekosystem w poszukiwaniu szczególnie narażonych obszarów, rekomenduje aktualizacje bezpieczeństwa i pozwala na zarządzanie danymi, tak by kwestie prywatności i bezpieczeństwa zawsze cieszyły się najwyższym priorytetem.

Spersonalizowane usługi – wyższy komfort użytkowania

W ciągu ostatniego roku Samsung TV Plus — bezpłatna, finansowana z reklam platforma streamingowa (FAST) dostępna na telewizorach Samsung Smart TV[2] oraz w urządzeniach mobilnych — odnotowała 100% wzrost oglądalności[3]. Prognozy wskazują, że do końca tego roku liczba godzin transmisji streamingowych wykonanych za jej pośrednictwem przekroczy trzy miliardy. Wykorzystując tak dużą popularność tego rozwiązania, poszerzono zakres funkcji dostępnych na platformie Samsung TV Plus o Lionsgate oraz Vice Media – serwisy udostepniające materiały VOD w jakości 8K. Odświeżono także interfejs graficzny aplikacji Samsung TV Plus, który dostosowano do niezwykle zróżnicowanej oferty programowej obejmującej ponad 1600 kanałów z 24 krajów. Samsung TV Plus to rozwiązanie segmentu premium, w którym zastosowano specjalną technologię stitchingu, bardzo usprawniającą proces odtwarzania reklam.

fot. Samsung

Po 10 latach na rynku, system operacyjny Tizen firmy Samsung nadal oferuje najlepsze w klasie doświadczenia. Samsung Gaming Hub zapewnia użytkownikom telewizorów Samsung Smart TV szybszy i wygodniejszy dostęp do gier oferowanych przez liderów branży, takich jak Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Utomik czy Amazon Luna. Samsung Gaming Hub wykorzystuje doświadczenie marki Samsung zarówno w produkcji urządzeń, jak i oprogramowania, integrując takie funkcje, jak AI Upscaling i jednoczesne wykonywanie wielu zadań. Dzięki temu gracze mogą korzystać z telewizorów Samsung Smart TV do prowadzenia realistycznych i niepowtarzalnych rozgrywek.

Przy współpracy z takimi partnerami, jak Art Token, laCollection oraz Nifty Gateway, system operacyjny Tizen zostanie rozbudowany o możliwość obsługi NFT. Klientom z sektora B2B i deweloperom Samsung oferuje dostosowane do potrzeb poszczególnych branż API B2B oraz rozwiązania, takie jak Syncplay, pozwalające na synchronizację treści oraz ich odtwarzanie w wielu lokalizacjach. W systemie Tizen dostępna będzie też funkcja SALT – nowe narzędzie do konwersji treści pozwalające wyświetlać na dostosowanych do współpracy telewizorach materiały w najwyższej jakości HDR10+.

Swój Galaxy – tak, jak lubisz dzięki UI 5

Wprowadzając nowy interfejs One UI 5, Samsung umożliwia użytkownikom bezproblemowe dostosowanie wyglądu urządzenia i sposobu korzystania z niego, poprawiając jednocześnie wydajność i gwarantując wyjątkowe wrażenia na wielu rodzajach urządzeń i platform. Interfejs One UI 5 pozwala skonfigurować stosownie do własnych potrzeb tryby pracy i rutynowe czynności. Zapewnia także dynamiczny ekran blokady wyświetlający wiele różnych informacji na zegarku Galaxy Watch oraz na innych zgodnych ze standardem One UI 5 urządzeniach. Dzięki nowej funkcji Bixby Taxt Call, asystent Bixby Voice może odbierać połączenia w Twoim imieniu i odczytywać wpisane wcześniej wiadomości. Interfejs One UI 5 wprowadza także nowe rozwiązania do codziennego monitorowania stanu zdrowia i samopoczucia użytkownika. Jednym z nich jest Samsung Privileged Health SDK pozwalający deweloperom opracowywać aplikacje korzystające z danych dostarczanych przez zintegrowany z zegarkiem Galaxy Watch czujnik BioActive Sensor[4].

fot. Samsung

Ukierunkowane przyszłościowo inwestycje i badania

Dział badawczy firmy Samsung (Samusng Research) wykracza w swoich działaniach daleko poza horyzont przyszłości, starając się zapewnić nam lepsze, pełne innowacyjnych rozwiązań i partnerskich projektów jutro. Samsung Research udostępnia oprogramowanie sterujące działaniem robotycznego manipulatora na platformie GitHub, umożliwiając tym samym kręgom akademickim, badaczom i deweloperom zapoznanie się z nowymi ideami w tym obszarze.

fot. Samsung

Zespół działu Samsung Research czerpie również inspiracje z nowych funkcjonalności zdrowotnych wprowadzonych przez firmę, w szczególności w zegarku Galaxy Watch5. Pragnąc znaleźć dla nich nowe, praktyczne zastosowania, Samsung Research współpracuje z uniwersytetami i placówkami ochrony zdrowia, skupiając się na takich aspektach, jak kondycja serca, poziom stresu, ciśnienie tętnicze, stan płuc oraz kwestie neurologiczne. Dzięki takiemu podejściu Samsung będzie w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązanie – Samsung Health Stack – które będzie stanowić impuls dla nowych badań i idei koncentrujących się na obszarze ochrony zdrowia.

Samsung zaprasza deweloperów, twórców, partnerów i innych interesariuszy do dołączenia się do prac nad usprawnianiem naszego codziennego życia. Dodatkowe informacje dotyczące konferencji Samsung Developer Conference (SDC) 2022 można znaleźć na stronie

[1] System Samsung Knox Matrix zostanie udostępniony na wybranych urządzeniach marki Samsung już pod koniec 2023 roku. W późniejszym terminie zostanie on także uruchomiony na produktach innych producentów.

[2] Usługa Samsung TV Plus jest dostępna wyłącznie na wybranych telewizorach Samsung Smart TV.

[3] Porównanie wyników oglądalności pomiędzy wrześniem 2020 a sierpniem 2021 oraz wrześniem 2021 a sierpniem 2022

[4] Dostępny w zegarkach Galaxy Watch4 i Galaxy Watch5.