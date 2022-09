Samsung Q-Seria HW-Q990B: dźwięk lepszy niż w kinie

fot. naEkranie.pl

W skrócie: Samsung HW-Q990B kontynuuje świetną passę koreańskiej firmy w tworzeniu najnowocześniejszych soundbarów. Dzięki nowej konstrukcji soundbara, subwoofera i tylnych głośników jego 11.1.4-kanałowy system doskonale wypełnia pomieszczenie dźwiękiem w formacie Dolby Atmos lub DTS:X.

Instalacja jest prosta, funkcje Dźwięk SpaceFit plus Auto EQ, czyli automatyczne dostosowanie dźwięku do akustyki pomieszczenia, zapewniają optymalne działanie systemu przy minimalnym wysiłku ze strony użytkownika, a sam dźwięk jest znakomity: scena dźwiękowa jest potężna i wciągająca, oferuje przy tym mnóstwo niskich tonów, jednak bez popadania w przesadę.

Jakby tego było mało, zawiera on tyle funkcji, ile tylko dało się zmieścić: Q-Symphony, bezprzewodowy Dolby Atmos, Apple AirPlay 2, Funkcja Adaptacji Dźwięku i Aktywny Wzmacniacz Głosu – wszystko to sprawia, że Samsung HW-Q990B jest w tym roku najwspanialszym soundbarem i najlepszym urządzeniem tego typu w swojej klasie.

Zastrzeżenie: Na zdjęciach własnych z oczywistych względów głośniki tylne są ustawione obok soundbara. Na co dzień wiszą oczywiście za kanapą.

fot. naEkranie.pl

Test Samsung HW-Q990B: co musisz wiedzieć

Samsung HW-Q990B to system 11.1.4 kanałowy zaprojektowany z myślą o entuzjastach kina domowego i oferuje poziom immersji, który w innym wypadku wymagałby amplitunera AV i systemu wielu głośników. Q990B obsługuje Dolby Atmos i DTS:X, a złącza HDMI pozwalają na obsługę wszystkich wersji HDR, w tym Dolby Vision i HDR10+. Brakuje tylko 4K/120p passthrough i zmiennej częstotliwości odświeżania.

Jest też mnóstwo innych funkcji, w tym Auto EQ, wsparcie dla opcji Q-Symphony, która synchronizuje dźwięk z soundbara i kompatybilnych telewizorów Samsung. Do tego sprytna aplikacja zdalna oraz wsparcie dla dźwięku wysokiej rozdzielczości.

Test Samsunga HW-Q990B: cena i konkurencja

Samsung HW-Q990B może wydawać się drogi, bo kosztuje 4999 zł, ale gdy weźmiemy pod uwagę jego możliwości immersyjne, cena zaczyna mieć sens. Popularni konkurenci, tacy jak Bose 900 Smart Sound Bar czy Arc firmy Sonos, mogą wydawać się tańsi, ale nie mają subwoofera ani oddzielnych głośników tylnych. Po ich dodaniu cena wspomnianych sprzętów znacznie wzrasta, a nawet wtedy dźwięk nie jest tak wciągający, jak w Q990B.

Jeśli model Q990B wydaje się za drogi, to Samsung HW-Q930B oferuje podobny zestaw funkcji za mniejsze pieniądze. Nie ma Auto EQ, inny subwoofer oraz jest to „tylko” system 9.1.4-kanałowy, ale jest znacznie tańszy, bo kosztuje 3999 zł.

fot. Samsung

Test Samsunga HW-Q990B: wygląd i główne cechy

Samsung HW-Q990B wykorzystuje tę samą dużą obudowę i skośne narożniki, co w zeszłorocznym HW-Q950A, ale materiałową osłonę zastępuje solidniejszą i bardziej stylową metalową perforowaną maskownicą. Jest atrakcyjny, łatwiejszy do czyszczenia i mniej narażony na podrapanie przez koty. Na szczęście Samsung przeniósł też wyświetlacz na przód, gdzie jest lepiej widoczny, co nie oznacza, że przeszkadza w oglądaniu – uruchamia się tylko na moment po np. zmniejszeniu głośności na pilocie.

Matowe czarne wykończenie nie rzuca się w oczy i nie odbija światła, jakość wykonania jest doskonała, a wymiary soundbara są odpowiednie dla telewizorów o przekątnej ekranu 55 cali lub większej. Do wyboru jest montaż na stojaku lub na ścianie, a jeśli wybierzemy to drugie, to w zestawie są już odpowiednie uchwyty.

Przeprojektowany subwoofer i tylne głośniki są również wykończone w matowej czerni. Te ostatnie również mają metalowe maskownice i mogą stać lub być zamontowane na stojakach lub na uchwytach ściennych. Mimo że subwoofer i tylne głośniki są bezprzewodowe, czyli tak właśnie komunikują się z będącym jednostką centralną soundbarem, to oczywiście trzeba podłączyć je do prądu.

Q990B jest bogaty w funkcje, ale jego największą zaletą jest zdolność do budowania niesamowicie wciągającej sceny dźwiękowej za pomocą 11.1.4 kanałów. Subwoofer został w tym roku zmodernizowany i ma teraz 8-calową membranę połączoną z konstrukcją soczewki akustycznej, która wytwarza basy o większej jednorodności, dzięki czemu niskie tony są wyraźniejsze i dokładniejsze. Jest potężny, ale nie wytwarza tak mocnych drgań, jak subwoofer w modelach z niższej półki tego samego producenta.

A teraz mała wyliczanka kanałów tworzących imponujące 11.1.4 – w samym soundbarze mamy: lewy, prawy i centralny skierowane na wprost, lewy skos i praw skos oraz lewy boczny i prawy boczny. To siedem. Z tyłu mamy kanał lewy i prawy oraz lewy bok i prawy bok. To cztery. Czyli jedenaście. Zgadza się. Do tego dochodzi kanał niskotonowy, czyli subwoofer. No i na koniec cztery kanały obiektowe – dwa w soundbarze i po jednym w głośnikach tylnych. Sporo, wystarczyłoby spokojnie do nagłośnienia kina studyjnego.

fot. naEkranie.pl

Soundbar jest w stanie w pełni wykorzystać wszystkie te swoje głośniki dzięki obsłudze obiektowych formatów dźwięku Dolby Atmos i DTS:X. Nowością w tym roku jest dodanie funkcji Wireless Atmos, która pozwala na bezprzewodowe przesyłanie tego formatu przez połączenie Wi-Fi z wykorzystaniem wybranych telewizorów Samsunga z rocznika 2022.

Technologia SpaceFit firmy Samsung jest w stanie przeprowadzić automatyczną korekcję dźwięku za pomocą mikrofonu wbudowanego w soundbar, optymalizując ustawienie dźwięku dla konkretnego pomieszczenia. Wspierana jest przez Auto EQ, która to funkcja z kolei kalibruje subwoofer, żeby lepiej współpracował z pozostałymi głośnikami.

Bardzo dobrze sprawdza się domyślne ustawienie „Dopasowujący się dźwięk”, które optymalizuje dźwięk na podstawie analizy odtwarzanego materiału. Automatycznie poprawi też wyrazistość mowy przy niskich poziomach głośności w przypadku treści innych niż Dolby Atmos lub DTS:X. Są też ustawienia Standard, Przestrzenne i Gra. Standard najlepiej nadaje się do muzyki stereo, a Przestrzenny to dźwięk surround bez funkcji inteligentnych. Gra mówi samo za siebie.

Najnowsza wersja Q-Symphony pozwala posiadaczom kompatybilnych telewizorów Samsung w pełni wykorzystać swoje dodatkowe głośniki poprzez jednoczesną synchronizację dźwięku z obu urządzeń w celu uzyskania większej przedniej sceny dźwiękowej. Ta zaktualizowana wersja wykorzystuje teraz wszystkie głośniki telewizora, tworząc system składający się maksymalnie z aż 22 kanałów, w zależności od modelu telewizora.

fot. naEkranie.pl

Test Samsung HW-Q990B: jakość dźwięku

Ogólna wydajność Q990B jest fantastyczna, a duże przetworniki i imponująca szerokość sprawiają, że jest to kompetentny odtwarzacz muzyki. Jest dobra separacja stereo, a subwoofer zapewnia solidną podstawę basową, która jest zwarta i kontrolowana dzięki wspomnianemu automatycznemu korektorowi. Jest też przejrzystość w przekazie, z niezakłóconymi średnimi i czystymi wysokimi tonami.

W menu aplikacji znajdują się różne elementy sterujące do ręcznego regulowania tonów wysokich, niskich i wszelkich opóźnień synchronizacji dźwięku; są też elementy sterujące do regulowania poziomów poszczególnych kanałów i subwoofera. Nie powinno być jednak potrzeby ich regulacji, ponieważ Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni+ automatycznie optymalizuje akustykę i w razie potrzeby okresowo ją koryguje.

Głośniki boczne zapewniają dużą szerokość sceny dźwiękowej, a kanał centralny sprawia, że dialogi są wyraźne i skupione na ekranie. Podczas oglądania programów telewizyjnych Samsung radzi sobie bardzo dobrze, a tylne głośniki zapewniają poprawne odtwarzanie 5.1-kanałowych ścieżek dźwiękowych z dobrze zdefiniowanymi efektami przestrzennymi. Połączenia bezprzewodowe są również wolne od opóźnień i przerwań.

fot. naEkranie.pl

Z włączoną pełną 11.1.4-kanałową sceną dźwiękową, Q990B naprawdę ma okazję pokazać swoje możliwości immersyjne. Doświadczenie dźwięku przestrzennego z zestawem Samsung Q990B z odpalonym Dolby Atmos lub DTS:X jest lepsze niż w jakimkolwiek innym soundbarze z jakim mieliśmy styczność. Zastosowanie głośników skierowanych ku górze z przodu i z tyłu robi dużą różnicę, choć ich skuteczność zależy w dużej mierze od wysokości sufitu w pomieszczeniu.

Scena dźwiękowa jest ogromna, a efekty precyzyjnie skierowane i rozmieszczone wewnątrz pomieszczenia tworzą realistyczną muszlę koncertową po brzegi wypełnioną dźwiękiem. Wzmocnienie jest wystarczające, aby zachować doskonały zakres dynamiki, a zestaw ma wystarczająco dużo mocy, aby wypełnić sporej wielkości pokój. Nowy subwoofer dostarcza wyjątkowo głęboki i mocny bas, bez dominacji nad innymi kanałami czy przytłaczania sceny dźwiękowej.

Wszystkie te atrybuty są doskonale zademonstrowane, gdy obejrzy się np. scenę pościgu za Pingwinem z nowego Batmana z Robertem Patisonem. Q990B płynnie przemieszcza wszystkie dźwięki po pomieszczeniu, tworząc trzewia dźwiękowego doświadczenia, które umieszcza widza w samym środku szalonej akcji na autostradzie.

W programach telewizyjnych wyraźne są dialogi, w filmach i grach jest przyjemna dynamika, a w dwukanałowej muzyce jest doskonałe obrazowanie stereo i lokalizacja instrumentów. Niezależnie od tego, czy oglądasz telewizję lub filmy, słuchasz muzyki czy grasz w gry, HW-Q990B zapewnia niesamowicie wciągające wrażenia.

Test Samsunga HW-Q990B: połączenia i sterowanie

Samsung HW-Q990B ma przyzwoity zestaw złączy, z dwoma wejściami HDMI i jednym wyjściem obsługującym eARC. Więcej wejść byłoby miłe, ale wszystkie przepuszczają 4K/60p, oraz każdą wersję HDR (HDR10, HDR10+ i Dolby Vision). Obsługują też automatyczny tryb niskich opóźnień (ALLM), ale nie VRR czy wysoką częstotliwość odświeżania 4K/120. Jeśli chodzi o inne opcje połączeń, to mamy optyczne wejście cyfrowe, Bluetooth, Wi-Fi i AirPlay 2.

Pilot został przeprojektowany, dodano do niego więcej elementów sterujących, ale pozostał intuicyjny w obsłudze. Aplikacja SmartThings jest również prosta w obsłudze i ułatwia konfigurację, pozwalając szybko utworzyć połączenie Wi-Fi czy zaktualizować firmware. Po skonfigurowaniu urządzenia użytkownicy mogą obsługiwać HW-Q990B za pomocą przycisków na samym soundbarze, za pomocą dołączonego pilota, poprzez aplikację SmartThings lub pilotem swojego telewizora. Jest więc w czym wybierać.

fot. naEkranie.pl

Na koniec

Samsung HW-Q990B to fantastyczny soundbar, który wykorzystuje wiele przetworników, bezprzewodowe głośniki tylne i wzmocniony subwoofer, aby zapewnić niesamowicie wciągające wrażenia dźwięku przestrzennego.

Ogólna jakość dźwięku jest doskonała, a wykonanie imponujące. Jest drogi i przydałoby mu się kilka dodatkowych wejść HDMI. Naszym zdaniem, obecnie nie ma na rynku bardziej zaawansowanego soundbara do kina domowego niż Samsung Q990B.