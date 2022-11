Telewizor Samsung Neo QLED 4K QN91B w akcji

fot. Samsung

Tegoroczny Samsung 55” Neo QLED QN91B to jeden z najlepszych telewizorów na rynku. Świetny do jasnych pomieszczeń i oglądania przy naturalnym świetle dzięki bardzo jasnej matrycy, powłoce antyrefleksyjnej i technologii Neo Quantum HDR 2000. W grach sprawdza się znakomicie dzięki czterem wejściom HDMI 2.1 i niskiemu input lagowi. Do tego obsługuje dźwięk Dolby Atmos, oferuje masę aplikacji i ma naprawdę niewiele wad. A taką zaletę, że obecnie dostępny jest w promocji za 6379 zł (taniej aż o 2120 zł!) lub w 20 ratach 0%.

fot. naEkranie.pl

Model QN91B jest dostępny w rozmiarach 43, 50, 55, 65 i 75 cali, czyli z przekątnymi ekranu 109, 127, 139, 164 i 190 cm. Mi na szafce RTV zmieściła się wspomniana na początku wersja 55-calowa.

Przyciąga wzrok w salonie

Wyświetlacz modelu QN91B w technologii Neo QLED nie jest tak wąski, jak w przypadku telewizorów OLED, ale ogólnie rzecz biorąc, jest to jeden ze smuklejszych telewizorów. Ciężka podstawa wykonana z solidnego metalu zapewnia dobrą stabilność. Ogólnie Samsung QN91B sprawia bardzo dobre i eleganckie wrażenie.

fot. Samsung

Technologia QLED w doskonałej formie

QLED to w zasadzie klasyczne telewizory LCD, które mają dodatkową warstwę w wyświetlaczu, z tak zwanymi kropkami kwantowymi – Quantum Dot, które pozwalają uzyskać tak niesamowite, żywe kolory. Zaś QN91B to jeden z telewizorów Samsung Neo QLED wyposażonych w nową technologię Quantum Mini LED. Efektem jest doskonały, jasny obraz i bogata czerń. Technologia Quantum Mini LED to tak naprawdę „tylko” nowe podświetlenie diodami LED.

Zapewniają one lepszą czerń i większą jasność przy mniejszej grubości ekranu. Jak sama nazwa wskazuje, diody Mini LED są 1/40 wielkości zwykłych diod LED. Są one rozmieszczone tysiącami za panelem ciekłokrystalicznym i mogą być sterowane w setkach stref przyciemniania.

fot. Samsung

Nie należy mylić Mini LED z samoświecącymi diodami Micro LED, które występują tylko w ekskluzywnych modelach Samsunga o przekątnej ekranu ponad 2,5 m i wycenianych na – bagatela – 675 000 zł.

Już od pierwszej chwili QN91B pokazuje, że technologia Mini LED robi różnicę. Nawet w standardowym trybie obrazu telewizor wyraźnie odróżnia się od konwencjonalnych telewizorów LED. Dzięki wysokiej jasności i świetnej powłoce antyrefleksyjnej QN91B zapewnia doskonałe wrażenia podczas oglądania filmów. Niezależnie od tego, czy chodzi o strumieniowanie, program telewizyjny, Blu-ray czy treści z HDR, mogę gorąco polecić zarówno tryb Film, jak i Filmmaker. W połączeniu z naturalnymi, filmowymi kolorami i silnymi kontrastami daje to wspaniałą jakość obrazu, którą docenimy oglądając epickie epopeje fantasy, jak Pierścienie Władzy czy Ród Smoka.

fot. Samsung

Bardzo jasny obraz w jasnym salonie

Połączenie bardzo dobrze kontrolowanego lokalnego przyciemniania, wysokiej jasności i doskonałej powłoki antyrefleksyjnej sprawia, że QN91B jest szczególnie odpowiednim telewizorem do jasnych pomieszczeń. Specjalna powierzchnia wyświetlacza sprawia, że w obrazie telewizyjnym prawie nie widać odbić. Niemniej, silne źródła światła umieszczone na wprost ekranu wywołują efekt zwielokrotnienia odbić i tęczy i należy o tym pamiętać podczas rozmieszczania telewizora.

Model QN91B obsługuje standardy HDR, HDR10 i HDR10+. Podobnie jak w przypadku wszystkich telewizorów Samsung, trzeba się jednak obejść bez Dolby Vision. Jest to szczególnie niefortunne, ponieważ wielcy dostawcy usług strumieniowych, tacy jak Netflix i Disney Plus, oferują sporo treści z Dolby Vision, z których telewizory Samsunga wyświetlają niestety tylko prostszą technicznie wersję HDR10. HDR10+ propagowany przez Samsunga ma podobną jakość do Dolby Vision, ale niestety jest znacznie mniej popularny.

fot. Samsung

Obraz HDR w modelu QN91B jest z pewnością imponujący. Rozszerzona przestrzeń kolorów HDR „P3” jest w pełni uwzględniona. Telewizor bardzo dobrze wyświetla jasne i ciemne obszary obrazu. Niewielką, rzucającą się w oczy cechą jest to, że lokalne przyciemnianie powoduje w niektórych miejscach połykanie drobnych szczegółów w bardzo ciemnych obszarach obrazu. Mimo tej drobnej uwagi nie pozwoliło to na większą krytykę jakości obrazu podczas oglądania takich filmów, jak The Batman czy Mad Max: Na drodze gniewu.

Na szczególną uwagę zasługuje także poziom czerni. Dzięki ponad siedmiuset strefom przyciemniania, jasne obszary obrazu otrzymują dużo, a ciemne mniej światła z diod mini LED. Dzięki temu uzyskuje się najlepsze kontrasty i bardzo dobry poziom czerni. Niezależnie od tego, czy chodzi o obrazy SDR czy HDR, QN91B przekonuje na całej linii.

Na telewizorze można oglądać także materiały Full HD, a nawet SD, które dzięki upscalingowi znacznie zyskują na jakości. Oczywiście telewizor nie podniesie płyty DVD do poziomu UHD Blu-ray. Ogólnie rzecz biorąc, QN91B to jeden z najlepszych modeli pod względem jakości obrazu, jaki można obecnie znaleźć na rynku.

fot. Samsung

Jedynym dostrzegalnym problemem jest jasność napisów oraz menu w trybach Film i Filmmaker – napisy dość mocno świecą kontrastując z obrazem, a odpalenie całoekranowego menu podczas wieczornego seansu działa niemal jak zaświecenie latarką w oczy. Telewizor jest bardzo jasny, ale inżynierowie Samsunga powinni chyba popracować nad tym, żeby menu zmniejszało swoją jasność wraz ze zmianą trybów wyświetlania. Być może też Procesor AI Neo Quantum 4K, który tak rewelacyjnie radzi sobie z obrazem, dałby radę nauczyć się zmniejszać jasność samych napisów podczas ciemnych scen.

Cyfrowo połączony

Jak to już bywa w topowych modelach, podwójne cyfrowe tunery satelitarne, kablowe i DVB-T2 należą już do standardu. Dzięki temu można korzystać z dwóch sygnałów nadawanych jednocześnie. Oznacza to, że można na przykład podłączyć dysk twardy do nagrywania przez USB i oglądać inny program równolegle z nagrywaniem programu.

Cztery wejścia HDMI w telewizorze QN91B oferują różne funkcje. Porty oferują wszystko, czego potrzebują gracze do nowych konsol Xbox i PlayStation 5, czyli 4K ze 120 Hz, a nawet 144 Hz dzięki Zaawansowanemu Upłynniaczowi Ruchu+. Do tego automatyczne przełączanie w tryb gry i zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) z funkcją Freesync. HDMI 3 jest także wyposażone w kanał zwrotny audio eARC, co umożliwia podłączenie nowoczesnego soundbara.

fot. naEkranie.pl

Złączy analogowych nie znajdziemy już jednak w najnowszych modelach Samsunga. Osobno regulowane wyjście słuchawkowe byłoby oczywiście nadal dobrym rozwiązaniem, pozwalającym na korzystanie z przewodowych słuchawek. Z drugiej strony, cyfrowo można się połączyć poprzez WLAN, LAN czy Bluetooth.

Nowy pilot z panelem słonecznym

Samsung stawia na dobrze znaną koncepcję minimalistycznego, inteligentnego pilota i prostą obsługę. Nowością jest wyposażenie pilota w akumulator, zamiast zwykłego zasilania bateryjnego. Dzięki temu użytkownik oszczędza na bateriach i nie musi się już martwić o działanie swojego pilota. Szkoda jednak, że pilot w telewizorze z wyższej półki nie ma choćby delikatnego podświetlenia, które bardzo przydałoby się podczas nocnego oglądania.

Aby umożliwić ładowanie, firma Samsung wyposażyła pilota w ogniwa słoneczne umieszczone z tyłu. Wystarczy położyć go pleckami do góry, a będzie się ładował światłem dziennym lub sztucznym. Dodatkowo ma on również port USB-C do klasycznego ładowania za pomocą kabla.

Smart TV w telewizorze Samsung QN91B

Nowa wersja systemu Smart TV Tizen przypomina wyglądem Android TV lub interfejs Netflixa, obsługa jest szybka i intuicyjna, do czego przyzwyczaił nas Samsung. Czasami zdarzają się lekkie zacięcia, a niektóre funkcje zaszyte są nieco za głęboko w menu, ale nie są to wielkie wady i pewnie zostaną wygładzone w kolejnych aktualizacjach oprogramowania. Nowością jest na przykład tryb „Multiview”, który dzieli ekran na dwa „okna”. Pozwala to na jednoczesne odtwarzanie dwóch materiałów na ekranie telewizora.

fot. naEkranie.pl

Znany tryb Ambient firmy Samsung sprawia, że telewizor QN91B staje się w razie potrzeby dekoracyjnym obiektem w pomieszczeniu. W tym trybie można przełączyć telewizor w bardziej ekonomiczny stan pracy dla obrazów stojących. Tryb Ambient można też uruchomić z poziomu aplikacji Smart Things na smartfony.

Gaming: prawie zerowy input lag i pełna kontrola

Samsung QN91B imponuje także pod względem funkcji gamingowych. Szczególnie niskim input lagiem, który jest już praktycznie niezauważalny. Pod tym pojęciem rozumiemy krótki czas pomiędzy naciśnięciem klawisza na kontrolerze a wyświetleniem reakcji na ekranie telewizora. Samsung QN91B w trybie gry osiąga około 10 milisekund, podczas gdy inne topowe modele mają od 13 do 20 milisekund. To sprawia, że Samsung jest idealny dla każdego gracza, niezależnie od jego refleksu.

Dzięki użytecznemu Panelowi Gracza, czyli paskowi menu, który można wyświetlić w dolnej części obrazu, użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad wszystkimi ustawieniami podczas gry. Po lewej stronie paska menu znajdują się informacje o opóźnieniu sygnału wejściowego i częstotliwości odświeżania, a po prawej stronie szybki dostęp do formatu obrazu i menu ustawień.

fot. Samsung

Samsung QN91B zapewnia niezwykły i wyraźny obraz w grach, ale przy ustawieniach fabrycznych kolory są nieco zbyt jaskrawe. Jest jednak jednym z najlepszych telewizorów do gier, ponieważ obsługuje wspomniany już standard HDMI 2.1. Dzięki temu telewizor może wyświetlać obraz w rozdzielczości [email protected] obsługiwanej przez nowe konsole oraz oferuje funkcje zmiennej częstotliwości odświeżania (Variable Refresh Rate - VRR) i automatycznego trybu niskiego opóźnienia (Auto Low Latency Mode – ALLM). Granie na nim w God of War Ragnarok będzie samą przyjemnością.

Dobra jakość dźwięku pomimo smukłości telewizora

Na pierwszy rzut oka można by założyć, że ze względu na swoją smukłość QN91B musi brzmieć gorzej niż inne telewizory. Dokładnie w tym punkcie nowy Samsung może zaskoczyć. Telewizor Neo QLED QN91B emituje naprawdę dobry dźwięk ze wsparciem dla Dolby Atmos. Do codziennego użytku dźwięk w tym TV jest niemal w zupełności wystarczający. Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak „Dźwięk podążający za obiektem +”, dźwięk powinien być zharmonizowany z tym, co dzieje się na ekranie. Możliwe jest też na przykład uwypuklenie dialogów.

fot. Samsung

Jeśli chcemy uzyskać nieco więcej kinowego lub stadionowego wrażenia, świetnym dodatkiem będzie soundbar. Jeśli będzie to soundbar firmy Samsung, jak np. HW-Q800A, który wspiera funkcję „Q-Symphony”, głośnik telewizora i soundbar zagrają razem, zapewniając niesamowite wrażenia podczas oglądania filmów czy oglądania meczów.

fot. Samsung

Na koniec

Telewizor Smsung Neo QLED QN91B szczególnie w jasnym salonie robi świetne wrażenie dzięki bardzo dobrej powłoce antyrefleksyjnej dostępnej w modelach od 55 cali przekątnej. Jednak również jego maksymalna jasność i wspaniałe kolory przenoszą wrażenia z oglądania telewizji na inny poziom. Wreszcie, za doskonałą jakość obrazu odpowiada wysokiej jakości matryca. QN91B przekonuje także wyborem aplikacji, które można znaleźć w systemie Tizen. Pakiet Smart TV uzupełnia funkcja screen mirroring dla systemu Android i Apple AirPlay 2. Wreszcie, Neo QLED jest doskonale dostosowany do konsol do gier, bo wszystkie gniazda HDMI obsługują [email protected] Hz, a nawet maksymalnie 144 Hz, jeżeli podłączymy mocny komputer gamingowy. To bez wątpienia jeden z najlepszych telewizorów w technologii LED na rynku.