Wykidajło - Jake Gyllenhaal prezentuje muskuły na zawodach UFC. Wideo zza kulis filmu

Road House to remake Wykidajło, czyli kultowego filmu akcji z 1989 roku, w którym główną rolę zagrał Patrick Swayze. W nowej wersji zobaczymy Jake'a Gyllenhaala i Conora McGregora. Warto przypomnieć, że były irlandzki zawodnik MMA podobno nie gra samego siebie, lecz fikcyjną postać. Za kamerą stoi Doug Liman.

Klasyczny Wykidajło opowiadał o Daltonie, który przybył do małego miasteczka Jasper w stanie Missouri ze specjalnym zadaniem: ma zaprowadzić porządek w barze Double Deuce opanowanym przez bandę zbirów. Z kolei w remake'u Gyllenhaal gra postać, która jest byłym zawodnikiem MMA. Bohater przyjmuje pracę jako bramkarz w zaniedbanym zajeździe we Florida Keys. Szybko odkrywa, że tropikalny raj nie jest tym, czym się wydaje.

Podczas zawodów UFC 285 w Las Vegas, które odbywały się w piątek 3 marca, nakręcono do filmu scenę ważenia. Jake Gyllenhaal zaprezentował wyrzeźbioną sylwetkę, a następnie na podium znalazł się Jay Hieron, były zawodnik UFC, który gra przeciwnika głównego bohatera. Między postaciami doszło do spięcia, co było częścią scenariusza. Zobaczcie poniżej całą scenę.

https://twitter.com/MMAJunkie/status/1631821357683212288

W obsadzie Road House znajdują się również Daniela Melchior, Billy Magnussen i Lukas Gage. W pozostałych rolach występują Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp, Joaquim de Almeida, Darren Barnet, Kevin Carroll i J. D. Pardo. Producentem jest Joel Silver, który zajmował się również filmem z 1989 roku.

Zdjęcia do produkcji odbywały się latem 2022 roku na Dominikanie. Obecnie trwa postprodukcja. Data premiery jeszcze nie jest znana.