Wykidajło - remake nabiera kształtów. Jake Gyllenhaal w obsadzie

Deadline informuje, że remake Wykijadła (Road House) nabiera tempa. Trwają rozmowy, by Jake Gyllenhaal znalazł się w obsadzie, a Doug Liman na fotelu reżysera. Pierwszy szkic projektu napisali Anthony Bagarozzi i Charles Mondry, a osoby z wewnątrz twierdzą, że producenci wykonawczy spotykają się już ze scenarzystami, by go przepisać i uważają film za priorytet wysokiej rangi.

Wykijadło miało premierę w 1989 roku. Patrick Swayze wcielił się w Daltona, ochroniarza zatrudnionego do zrobienia porządku w jednym z najbardziej problematycznych barów w Missouri, o nazwie The Double Deuce. Bohater musiał chronić miasteczko przed skorumpowanym biznesmenem. Film szybko okazał się hitem.

Jeśli chodzi o reboot, nie wiadomo czy będzie to klasyczny remake, czy współczesne opowiedzenie historii z oryginału. Nie wiadomo też, czy Jake Gyllenhaal wcieli się w Daltona, czy w zupełnie nową postać. Był też plan, by w główną rolę wcieliła się Ronda Rousey, jednak szybko poszedł w zapomnienie.

