Resident Evil - filmowy reboot będzie wierny grom? Zobacz wideo z porównaniem

fot. Sony

Resident Evil: witajcie w Raccoon City to kolejne podejście do ekranizacji popularnej serii horrorów od firmy Capcom. Tym razem postawiono na próbę dość wiernego przeniesienia na ekrany pierwszej części cyklu, a pokazany niedawno zwiastun zdradza, że fani mogą spodziewać się naprawdę mrocznej atmosfery. Teraz zaś do sieci trafił nowy materiał promocyjny, w którym reżyser nadchodzącego widowiska, Johannes Roberts, opowiada o licznych odniesieniach do kultowej produkcji z 1996 roku.

Jak zdradza Roberts, w filmie postarano się o odtworzenie 1:1 lokacji dobrze znanych graczom. Mowa tu o rezydencji Spencera oraz posterunku policji w Raccoon City. Nie brak też dbałości o detale, takie jak wygląd ciężarówki, a nawet... burger jedzony przez jednego z kierowców. Zobaczcie sami.

https://twitter.com/ResidentEvil/status/1450476836849291266

Resident Evil: witajcie w Raccoon City - premiera filmu w Polsce 3 grudnia 2021 roku. W obsadzie są m.in. Kaya Scodelario jako Claire Redfield, Hannah John-Kamen jako Jill Valentine, Robbie Amell jako Chris Redfield, Tom Hopper jako Albert Wesker, Avan Jogia jako Leon S. Kennedy i Neal McDonough jako William Birkin.