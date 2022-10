Wywrócony świat i inne utwory: klasyka fantastyki ukazała się w zbiorczym wydaniu

Prószyński i S-ka

Arkadij i Borys Strugaccy to klasycy fantastyki, którzy mają na koncie liczne, głośne powieści. Do najsłynniejszych ich dzieł należą chociażby Piknik na skraju drogi, Poniedziałek na skraju drogi czy Trudno być bogiem.

W 2021 roku doczekaliśmy się, nakładem Prószyńskiego i S-ka, zbiorczego wydania ich powieści pt. Piknik na skraju drogi i inne utwory. Tym samym do omnibusów autorów takich jak Ursula K. Le Guin, David Eddings czy Harlan Ellison dołączyła też książka rosyjskich pisarzy.

Dzisiaj ukazał się nowy omnibus braci Strugackich zatytułowany Wywrócony świat i inne utwory. To nowe tłumaczenie trylogii o Maksie Kammererze: Żuk w mrowisku, Fale tłumią wiatr, Wywrócony świat (dawniej: Przenicowany świat). Ponadto tom zawiera Niepokój, pierwotną wersję powieści Ślimak na zboczu.

Wywrócony świat i inne utwory został wydany w twardej oprawie, liczy 848 stron i kosztuje 99,99 zł.

Wywrócony świat i inne utwory - opis i okładka książki

Powieści Wywrócony świat, Żuk w mrowisku oraz Fale tłumią wiatr składają się na quasi-trylogię, którą w luźną całość łączy postać Maksa Kammerera, kosmonauty, odkrywcy, buntownika, śledczego. W tych różnych rolach Kammerer prowadzi nierówną walkę - w Wywróconym świecie z bezdusznym reżimem manipulującym społeczeństwem na innej planecie za pomocą technologii, w Żuku w mrowisku z bliżej nieokreślonym zagrożeniem dla ludzkości ze strony tajemniczego uciekiniera - zwiadowcy Abałkina, a w Falach… wspomaga młodego śledczego Tojwo Glumowa w demaskowaniu tajemniczej grupy terrorystycznej. Wieloletnie zmagania Kammerera stają się dla Strugackich pretekstem do zaskakująco aktualnych refleksji o losie jednostki w systemie totalitarnym, o mechanizmach rządzących tworzeniem się elit i pseudoelit, o nieprzemijającym lęku przed wojną i terrorem, który prowadzi społeczeństwo do rezygnacji z wolności. W 2008 roku na podstawie powieści Wywrócony świat powstał film w reżyserii Fiodora Bondarczuka.

Czwarta powieść w omnibusie, czyli Niepokój, to pierwotna wersja Ślimaka na zboczu, opublikowana dopiero w 1990 roku, która pojawia się po raz pierwszy w polskim tłumaczeniu. Sami Strugaccy wrócili do tego pierwszego wariantu po 25 latach od powstania i uznali, że stanowi on samodzielną opowieść poza kontekstem uniwersum Świata Południa.

Źródło: Prószyński i S-ka

O autorach

Arkadij Natanowicz Strugacki (ur. 28 sierpnia 1925 w Batumi, zm. 12 października 1991 w Moskwie) i Boris Natanowicz Strugacki (ur. 15 kwietnia 1933 w Leningradzie, zm. 19 listopada 2012 w Petersburgu) - rosyjscy pisarze SF, bracia, piszący wspólnie autorzy i krytycy fantastyki. Zalicza się ich do światowej klasyki - tworzone przez nich dzieła pod wieloma względami wyróżniały się na tle literatury XX w. Stanowiły też inspirację dla filmowców, m.in. Andrieja Tarkowskiego (Stalker) czy Aleksandra Sokurowa (Dni zaćmienia).