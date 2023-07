X-Men '97 - figurki pokazują serialowych mutantów. Jest Magneto, Storm i Wolverine!

fot. Twentieth Century Fox // Marvel Enterprises

Dobra wiadomość dla osób, które nie mogą doczekać się premiery X-Men '97. Hasbro na Comic-Conie pokazało nowe figurki z Marvela, a część z nich przedstawia właśnie serialowych mutantów. Poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądają Gambit, Rogue, Magneto, Wolverine, Bishop i Storm. Dajcie znać, co sądzicie.

Oprócz figurek z X-Men '97, które będą znajdować się na początku galerii, dołączyliśmy także zdjęcia pozostałych produktów Hasbro, które zostały przedstawione na Comic-Conie. Wśród nich są między innymi Smythe i Peter Parker, stworzeni na podobieństwo swoich odpowiedników z kreskówki Spider-Man: The Animated Series z 1994 roku.

X-Men '97 - figurki pokazują serialowych mutantów

MARVEL STUDIOS' X-MEN '97 TEAM UP PACK

X-Men '97 - informacje o serialu

Jeśli jeszcze nie wiecie, o co chodzi z X-Men '97, to już wyjaśniamy. Produkcja będzie kontynuacją serialu X-Men: The Animated Series z 1992 roku. Fani nie spodziewali się, że po tylu latach powstanie sequel. X-Men '97 miał zadebiutować na platformie Disney+ w 2023 roku, jednak na razie nie znamy dokładnej daty premiery.

Dajcie znać, czy będziecie oglądać serial. Czekamy na wasze komentarze.