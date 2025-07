Prawie 10 minut rozgrywki z Mafia: The Old Country już w sieci. Tak wygląda nowa odsłona znanej serii

2K Games

Materiał zaczyna się klasycznie – od wizyty naszego protagonisty, twardziela Enzo Favary, u samego Dona Torrisiego w jego zacisznej posiadłości. Ale to nie czas na popijanie wina i wspominanie starych czasów. Czas na akcję. Enzo szykuje się do misji, a my widzimy kluczowy element przygotowań: wybór broni. Tak właśnie przedstawia się początek materiału ujawniającego rozgrywką w grze Mafia: The Old Country.

W pokazanym fragmencie rozgrywki widać zarówno eliminacje z użyciem noża, jak i dynamiczną akcję, gdzie strzelanie i chowanie się za osłonami odgrywa kluczową rolę. To znak i zarazem dowód na to, że Mafia: The Old Country będzie grą zarówno dla osób ceniących sobie ciche wykańczanie wrogów, jak i tych, którzy preferują otwartą walkę.

Ten gameplay nie pozostawia wątpliwości. Mafia: Dawne strony prezentuje się świetnie wizualnie, oferuje klasyczną, nastrojową atmosferę Sycylii, a przede wszystkim obiecuje głęboką, satysfakcjonującą rozgrywkę, łączącą płynną jazdę, mroczne skradanki i intensywne strzelaniny.

Premiera gry 8 sierpnia na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S.