X-Men '97 - liczba odcinków. To więcej, niż jakikolwiek serial MCU do tej pory

Wygląda na to, że X-Men '97 i Your Friendly Neighbourhood Spider-Man mogą mieć największą liczbę odcinków w MCU (biorąc pod uwagę tylko produkcje wyprodukowane dla Disney+) do tej pory. Zobaczcie sami.

X-Men '97 - liczba odcinków

Dotąd ten tytuł należał do WandaVision, What If...? i Mecenas She-Hulk, które miały po dziewięć epizodów. Jednak zgodnie z komunikatem prasowym, przesłanym przez Disneya, X-Men '97 powinien przebić ten wynik, ponieważ animacja ma składać się z aż dziesięciu odcinków.

Your Friendly Neighbourhood Spider-Man - liczba odcinków [PLOTKA]

Co ciekawe, jak donosi portal Toonado.com, znany scooper @CanWeGetToast twierdzi, że Your Friendly Neighbourhood Spider-Man także będzie składać się z dziesięciu odcinków, a każdy ma trwać około trzydziestu minut. To by oznaczało, że serial także przebije What If...? i Mecenas She-Hulk. To jednak niepotwierdzona informacja, więc należy na nią spojrzeć z przymrużeniem oka. Może okazać się prawdziwa, ale nie musi.

X-Men '97 ma zadebiutować na Disney+ 20 marca. Jeśli odcinki będą wypuszczane co tydzień, ostatni powinien pojawić się na platformie 15 maja. Dajcie znać, czy zamierzacie obejrzeć serial. Czekamy na wasze komentarze!

X-Men '97 - pierwsze panele z komiksu wprowadzającego do serialu

X-Men '97 to pierwsza produkcja o popularnych mutantach w pełni wyprodukowana przez Marvel Studios. To jednocześnie kontynuacja kultowego serialu animowanego X-Men: The Animated Series z 1992 roku. Premiera serialu zejdzie się w czasie z debiutem nowej serii komiksowej, powiązanej z produkcją Marvel Studios, która ma wypełnić luki między The Animated Series a nowym serialem Marvela. Komiks X-Men '97 został napisany przez Steve’a Foxe’a (Dark X-Men, Dead X-Men, a ilustracje narysował Salvy Espin (X-Men '92). Historia została stworzona we współpracy z showrunnerem serialu, Beau DeMayo.