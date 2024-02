Gwieździe Ballady ptaków i węży marzy się rola w X-Menach. Kogo chciałaby zagrać?

Fot. Materiały prasowe

Ashley Liao w filmie Ballada ptaków i węży zagrała postać znaną jako Clemensia Dovecote. Aktorka w rozmowie z portalem ComicBook.com opowiedziała nieco więcej o swojej bohaterce, a także współpracy z Violą Davis. Choć nie chciałaby, by był to koniec ekranowej przygody Clemensii, to ma także inne role na oku - na pytanie, czy ma jakieś cele związane z kinem komiksowym, podzieliła się swoją miłości do mutantki Mystique, znanej z X-Menów Marvela. Zobaczcie sami.

Aktorka na pytanie ComicBook.com odpowiedziała:

O mój Boże. To znaczy, czuję, że gdybym mogła cofnąć się w czasie, chciałabym zagrać Mystique. Choć Jennifer Lawrence zrobiła coś wyjątkowego i nie wiem, czy byłabym w stanie jej dorównać, to kocham tę postać. I ten niebieski - jest po prostu hipnotyzujący. Choć naprawdę współczuję, jak długo prawdopodobnie trwał ten proces: nakładanie makijażu i protetyków. Wiem, że zajmuje to dużo czasu.

Następnie Liao zażartowała:

Jeśli znacie kogoś z Marvela, dajcie im znać.

Oczywiście, nic nie jest niemożliwe, skoro Marvel przygotuje się do rebootu X-Menów, a Wolverine już niedługo wystąpi w MCU w filmie Deadpool 3.

Chcielibyście zobaczyć Ashley Liao w roli Mystique? A może macie inne kandydatki? Dajcie znać!