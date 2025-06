James Gunn chwali się końcem prac nad Supermanem. "Jesteśmy teraz w 100% gotowi"

Warner Bros./Screen Rant

Superman startuje już za nieco ponad miesiąc, a reżyser James Gunn ogłosił, że film jest w 100% ukończony i gotowy do premiery. Współszef DC Studios podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie zza kulis z niektórymi członkami obsady "Daily Planet", w tym z gwiazdami Davidem Corenswetem i Rachel Brosnahan.

Nasze ostatnie ujęcie z efektami wizualnymi zostało właśnie ukończone i dodane do filmu. Jesteśmy teraz w 100% gotowi. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom! To była prawdziwa przyjemność. A reszcie z was – nie mogę się doczekać, aż zobaczycie film 11 lipca.

Oprócz tego pojawił się nowy spot, a w nim możemy zobaczyć kilka nowych scen, w których Lex Luthor wyraża swoją pogardę wobec „najpotężniejszej istoty na Ziemi”, oraz rozszerzoną sekwencję pojedynku Człowieka ze Stali z Ultramanem na stadionie. 30-sekundowe wideo można zobaczyć poniżej:

Premiera filmu odbędzie się 11 lipca 2025 roku.

Superman - zdjęcia, plakaty, zwiastuny