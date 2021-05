X-Men - słynny morderca mutantów nadciąga? I to w przededniu Hellfire Gala

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

David Nakayama/Marvel

Fani Marvela odliczają już dni do inauguracji Hellfire Gala, wielkiego wydarzenia rozpisanego na 12 zeszytów, w trakcie którego mamy oficjalnie poznać nowy skład X-Menów i dowiedzieć się więcej na temat przyszłości rasy istot z genem X. Nie ma więc żadnego przypadku w tym, że Dom Pomysłów zaprezentował grafiki stylizowane na okładki takich magazynów jak "Vogue" czy "Vanity Fair", na których możemy zobaczyć Emmę Frost, Jean Grey, Rogue i Kapitan Brytanię - prace autorstwa Davida Nakayamy znajdują się w galerii poniżej.

Tymczasem w zeszycie Way of X #2 wyraźnie zasugerowano, że do świata X-Menów wraca słynny rzeźnik mutantów, Onslaught, niezwykle potężny antagonista powstały jako połączenie świadomości Profesora X i Magneto. O takim obrocie spraw poinformował syn Charlesa Xaviera, Legion, który w swojej wizji dostrzegł złoczyńcę. Wiele wskazuje na to, że do jego odrodzenia doprowadzą działania Projektu Orchis, organizacji ludzi dążącej do ograniczenia ekspansji mutantów na Ziemi i najprawdopodobniej do destabilizacji struktury społecznej Krakoi. Zobaczcie sami:

Hellfire Gala - okładki magazynów

Wydarzenie Hellfire Gala zadebiutuje na amerykańskim rynku już 2 czerwca.