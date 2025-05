Od wampirów do mutantów w MCU? To mógłby być nowy reżyser X-Men, ale...

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Ostatnie informacje branżowe sugerowały, że Marvel Studios ma w przygotowaniu dziesięcioletni plan, który na tapet wziąłby Sagę Mutantów. Oznaczałoby to wprowadzenie nowych X-Men do MCU na co fani czekają od dłuższego czasu. Do tej pory widzieliśmy tylko te postaci, które już w przeszłości debiutowały w filmach kinowych dla Foxa.

Marvel nadal szuka reżysera, który mógłby podjąć się tego wyzwania. Nowa plotka zdradza głośne nazwisko, które mogło się znaleźć w maszynie losującej.

Chodzi o Ryana Cooglera, który obecnie pobija kolejne rekordy z Grzesznikami w amerykańskich kinach. Ma on doświadczenie z filmami Marvela, ponieważ stworzył dwie bardzo udane części Czarnej Pantery, które odniosły sukces finansowy. Autorem tej informacji jest Jeff Sneider, którego informacje niejednokrotnie okazywały się prawdziwe.

Wiem, że rozmawiali z Ryanem Cooglerem na jakimś etapie. Coogler musi się jednak skupić na Czarnej Panterze 3. Jest potrzebny w innym zakątku uniwersum.

Wygląda na to, że jeśli nie dojdzie do większych zmian, Ryan Coogler odpuści sobie kierowanie mutantami i skupi się na dalszych losach Wakandy i Czarnej Pantery w MCU. Mówi się, że potencjalnym kandydatem do poprowadzenia X-Men byłby Jake Schreier, czyli autor sukcesu Thunderbolts*. Marvel rzekomo też rozmawiał z Jordanem Peelem, ale negocjacje nie doszły do skutku. O filmowym reboocie X-Men na razie nie wiadomo praktycznie nic. Wiemy jedynie, że za scenariusz odpowiedzialny jest Michael Lesslie (Ballada ptaków i węży). Jeśli jednak Coogler zdecydowałby się na opuszczenie pokładu Wakandy i przejął kontrolę nad mutantami w MCU, byłby to jego drugi reboot na koncie, ponieważ przymierzany jest też do stworzenia takowego przy okazji Z Archiwum X.

