Xbox Cloud Gaming ze wsparciem dla myszki i klawiatury

Debiut gry Microsoft Flight Simulator w usłudze Xbox Cloud Gaming przyczyni się do upowszechnienia w niej nieśmiertelnego zestawu myszka plus klawiatura. Bo choć dzięki chmurze grę odpalimy na konsolach Xbox One, smartfonach, tabletach czy za pośrednictwem przeglądarki, to zabawa na tych platformach nie należy do najprzyjemniejszych. Flight Simulator to jeden z tych tytułów, w których klasyczny pad z ograniczoną liczbą przycisków nie pozwala w pełni kontrolować tego, co dzieje się na ekranie, a Xbox Cloud Gaming nie pozwala korzystać z myszki i klawiatury.

Na szczęście wiele wskazuje na to, że już wkrótce usługa pozwoli korzystać z alternatywnych sposobów sterowania m.in. po to, aby Flight Simulator nie irytował podczas zabawy w chmurze. Jorg Neumann odpowiedzialny za rozwój gry w trakcie sesji Q&A zdradził, że Microsoft przymierza się do wdrożenia obsługi myszki i klawiatury do usługi Xbox Cloud Gaming.

Neumann stwierdził, że Microsoft aktywnie pracuje nad tym, aby dodać wsparcie alternatywnych metod sterowania z poziomu samej platformy. A to oznacza, że wraz z wprowadzeniem opisywanego tu usprawnienia obsługa myszki i klawiatury będzie dostępna w większości gier strumieniowanych za pośrednictwem Xbox Cloud Gaming.

Neumann nie chciał zdradzić daty upublicznienia stosownej łatki, gdyż odpowiada za nią inny zespół deweloperski. Stwierdził jednak, że jej debiut jest wyłącznie kwestią czasu. Według niego powinna trafić do powszechnego dostępu w połowie 2022 roku. Przedstawiciele Microsoftu w odpowiedzi na zapytanie serwisu The Verge potwierdzili, że prace nad wdrożeniem obsługi myszki i klawiatury do Xbox Cloud Gaming faktycznie trwają, ale również odmówili podania jakichkolwiek informacji na temat daty premiery tej funkcji.

