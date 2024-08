Plotki potwierdzone. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy zmierza do Xbox Game Pass

fot. Activision

Wielu graczy liczyło na to, że po przejęciu Activision-Blizzard przez Microsoft wiele nowych gier trafi do katalogu Xbox Game Pass. Gigant z Redmond zdecydował się jednak mocno dawkować napięcie - jako pierwsze do biblioteki wskoczyło Diablo 4, później zaś zapowiedziano Call of Duty: Black Ops 6, a w międzyczasie XGP powiększyło się o wcześniejszą odsłonę cyklu, czyli Modern Warfare III. W plotkach i przeciekach można było zaś natknąć się na informacje sugerujące, że niebawem doczekamy się debiutu Crash Bandicoot N. Sane Trilogy w abonamencie i wczoraj, 6 sierpnia, zostało to oficjalnie potwierdzone.

Użytkownicy Game Passa będą mogli sięgnąć po trylogię Crasha na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X|S już 8 sierpnia. Już dziś w katalogu pojawi się natomiast Creatures of Ava wydawane przez 11 bit Studios. Nieco dłużej, bo do 12 sierpnia, poczekamy na Mafia: Definitive Edition, czyli remake kultowej produkcji z 2002 roku.

fot. Microsoft