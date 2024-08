Kiedy zagramy w darmowego rywala EA Sports FC 25? Znamy konkretny termin

fot. materiały prasowe

UFL to nadchodząca, piłkarska gra, która dostępna będzie w modelu free-to-play. Zabawa będzie możliwa za darmo, choć gracze będą mogli sięgnąć także po płatne pakiety umożliwiające między innymi wczesny dostęp i dające dostęp do wirtualnej waluty czy przedmiotów kosmetycznych. Twórcy ze studia Strikerz Inc. ujawnili datę premiery i zdradzili, że w tytuł ten na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S zagramy już 12 września tego roku, a więc około dwa tygodnie wcześniej niż w konkurencyjne EA Sports FC 25.

Choć UFL to nowy twór na rynku, to wygląda na to, że zainteresowanie nim jest spore. We wpisie na oficjalnej stronie ujawniono, że odbywająca się w czerwcu otwarta beta przyciągnęła przed ekrany ponad 1,3 miliona graczy. Z pozostałymi statystykami z testów możecie zapoznać się na poniższej infografice.

fot. Strikerz Inc.